台灣花蓮地震｜女子去傾斜大樓打卡　網民：別人無家可歸你當景點

花蓮外海3日發生規模7.2強震，造成天王星大樓傾斜坍塌，目前仍在進行拆除作業中。不過，有2位民眾竟把事故現場，與傾斜的天王星大樓打卡合照，笑得相當開心，讓網友怒轟「無聊當有趣！沒素質」。



有網友於6日上午在臉書社團「花蓮同鄉會」貼出3張照片，內文中提及，「別人房子倒了幸災樂禍什麼？連一點同情心關心的心都沒有，你們2個一定會下20層地獄！」畫面中可見身穿黃雨衣的女子，站在天王星大樓前方，開心地比出手勢與傾斜的建築物合影，疑似想用借位的構圖，拍攝成推倒大樓的照片，而負責拍攝的藍色雨衣同夥則專業地彎腰替對方拍照。

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貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並留言表示「良心被狗咬了，腦袋進水了」、「受災戶就已經很可憐了，還笑的出來，當觀光景點打卡？哪天你們家倒了換別人跑去幸災樂禍，看你們什麼感受。真的是有夠白目。」、「別人無家可歸，歪斜的房直接變成他們眼中的拍照景點」、「無知的人，沒有同理心。災區當景點，可惡至極」、「人家救災妳跑去照相，真的有夠白目」、「一點同理心都沒」、「真的是太過分了」、「無聊當有趣！沒素質」、「為什麼會笑的出來？在現場看到這景象應該會哭才對」。

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