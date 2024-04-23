80年代女神被指靚過林青霞 爆紅卻患上愛滋病 生前一句話搞喊人
撰文：TVBS新聞網
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林青霞是演藝圈公認美女標竿，但在80年代有一位女星曾被認為「美過林青霞」，就是名模周天娜，混血標緻的五官與時尚品味，讓她走紅極快，但是運氣卻不太好，41歲就因為愛滋病香消玉殞。
周天娜生於美國俄亥俄州，父親是德裔美國人、母親是日本人，15歲就出落得亭亭玉立，在日本以模特兒出道，短短2年後就成了日本潮模始祖，後來她拍了美國《Vogue》雜誌內頁，成為國際知名超模，在1972年和京劇大師周信芳的兒子周英華結婚，育有2個孩子，女兒周佳納承襲母親的優良基因，長大後也成為模特兒和演員。
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2人婚姻維持不久，於1989年離婚，但離婚後周天娜仍桃花運很旺，曾和荷李活巨星李察基爾（Richard Gere）交往，分手後又交往一名圈外男友，某天她發現自己感染了愛滋病，去檢查才知道是被男友傳染，對私生活向來謹慎的她是重大打擊，而她最後治療無效，於1992年1月在加州家中離世，享年41歲，她生前曾感慨表示：「我一生對感情認真，從未亂交，卻是這樣的結局」，令人不勝唏噓。
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