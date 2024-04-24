「台娛圈仲有2大色魔」網紅德州媽媽揭N個線索曝光　身份呼之欲出

台灣網紅「德州媽媽」這段時間收到不少遭到性侵、性騷的受害者私訊，而之前她也提到台灣演藝圈的色狼不是只有一位，今又再曝幾個線索，但無法為受害者代為發生當吹哨者。



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德州媽媽透露收到許多受害者的私訊，知道還有2位色狼，她更收到有3位受害者都在控訴其中一位色狼，看到這些內容讓她直呼「演藝圈真的滿黑暗的」，有些不願當吹哨者的受害者詢問是否能代為發聲，但她坦言「我不能」，不過會私下告訴朋友們還有哪些色狼並堅決抵制其產品，也提供暗示「其實有兩位演藝圈的人有出來說過被他騷擾過」、「那份演藝圈連署，有哪個群體幾乎是完全消失在名單中」。最後她也感嘆自己這段時間都睡不好，認為這波掃黃以後色狼們會安份很多。

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