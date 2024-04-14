14歲女控黃子佼誘拍泳裝對話全曝光　還要求受害者對小S保密

黃子佼性醜聞爆不停，有受害者透過網紅德州媽媽代為發聲，13日德州媽媽再公開2名女網友私訊她去和黃子佼約面試當少女雜誌模特兒、拍攝影展的經過。



內容包括黃子佼主動搭訕邀當模特兒，以話術教她如何避免讓父母知情、約工作室實際卻是到住家、穿私密處布料極少的泳衣等，網友甚至透露當時黃子佼要她保密不能告訴當時正在交往的女友小S，稱「因為她很愛吃醋」。

網友坦言當下覺得很不舒服，但還沒想過性騷擾問題，直到去年Metoo事件爆發，看到也有其人和她情況類似，甚至更恐怖、傷害更大，才勾起她當時的回憶，也在看了一連串的新聞報導，以及受害者的控訴，才意識到自己是被有心者欺負利用，也選擇把事件告知友人。

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網友坦言原本覺得把事情講出來，當作一個療傷的經驗，但近期看到黃子佼購買性剝削兒童影片事件，以及事後黃子佼的回應，讓她憤怒、作嘔，決定加入連署，勇敢發聲。

德州媽媽公開「黃子佼如何引誘14歲的少女到他家拍攝泳裝」內容，表示Metoo運動的核心就是「讓受害者發聲」，直言：「不用來問我『黃子佼社死了你還想怎？』，因為受害者只是不忍了，她們什麼時候想發聲，是她們的選擇。不管是用法律途徑或是輿論，都是受害者合情合理的權力。」

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而私訊內容中提到其他藝人，德州媽媽也表示「但不代表他們有參與或知情」，希望大家在沒有證據之前，不要對其他藝人有任何惡意指控。強調主旨是在「掃黃」。

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