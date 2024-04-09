「X未成年沒那麼嚴重」　「統神」逆風挺黃子佼遭手遊商終身封殺

知名主持人黃子佼被查獲持有多部未成年少女性影像，近日又被爆料曾性侵少女引發台灣輿論譁然。不料「亞洲統神」張嘉航在直播中稱，「黃子佼X了，也沒到那麼嚴重，你X未成年就X未成年，老實講，現在網絡上多少人在X未成年，你他X的去網絡Google一下，賠錢就對了。」慘被合作廠商取消合作，並終身放入黑名單。



台灣知名實況主「統神」張嘉航日前直播時，談起黃子佼一系列爭議時脫口坦言，「沒那麼嚴重」，「現在網絡上多少人在X未成年，你去Google一下，賠錢就對了」，「你今天X了別人的女兒，別人找你賠錢，就那麼簡單」，緊接著更開玩笑稱「我也想X未成年啊，怎麼樣？對不對？」隨後趕緊以「沒有啦」緩頰。

對於「統神」張嘉航爭議言論，和他合作過的手機遊戲《轟天騎士團》9日在粉專發文表示，「某實況主播對『觀看未成年少女不雅影片』發表的相關言論，三觀盡毀，令人激憤！」

《轟天騎士團》表示，已透過第三方經紀公司嚴厲譴責其言論，並全面取消工商合作，包括但不限於勒令刪除其主頁頻道與手遊相關貼文、影片、直播內容等，並將其終身拉入合作黑名單。

《轟天騎士團》強調，堅決抵制一切不法行為、不當言論。未成年人身心權益應得到充分保障，未成年女性更需要得到全社會的關愛保護。《轟天騎士團》呼籲，民眾對此類影片秉持「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」原則，抵制犯罪行為，拒絕成為共犯。

《轟天騎士團》最後也承諾，將引以為戒，對後續合作的藝人、主播等更加嚴格篩查其品行，始終與正義的玩家們並肩同行。

統神稍早已將爭議直播影片下架，並在臉書發文預告「今天晚間7點開台說明」。