向太陳嵐浴室滑倒大腿骨裂　手術後學行路片段曝光拒停工韌力驚人

向華強太太陳嵐（向太）日前發文透露自己日前於家中浴室滑倒，大叫半小時都沒人發現，其後入院檢查後發現大腿骨斷裂，需做微創手術，她上載自己被救護員用擔架抬上救護車送院的影片，並苦嘆：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」

向太透露前幾日在浴室沖涼時不慎滑倒。（影片截圖）

向太苦嘆：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」（影片截圖）

其實家人發現向太跌倒後，已馬上想打999叫白車，不過向太說因為擔心救護車的聲音會引起不實猜測，為了不佔用公共資源，她當晚在浴室完全沒動，直至第二日早上才叫私人醫生來看。

但由於浴室門是關着的，她大嗌救命嗌了半小時才有人聽到。（影片截圖）

向生亦一直在她身邊守護她。（影片截圖）

向太入院檢查後發現是大腿骨斷裂，需要做手術，過程足足五個半鐘！她直言非常痛，共打了兩次止痛針，整晚只瞓了1個鐘，但她全程都沒流一滴眼淚，大腿裝上有1根很長的鈦金屬管和4根髓釘：「我現在是真正名副其實的『鋼鐵女俠』了」

向太透露現時大腿有1根很長的鈦金屬管和4根髓釘：「我現在是真正名副其實的『鋼鐵女俠』了」。（影片截圖）

網民都說向太非常堅強，而她亦積極更新學行路進度，她在私家車上落車，扶著步行架，向鏡頭表示：「不用扶我，我完全靠自己。」雖然步履蹣跚，但她希望藉此給經歷挫折的大家一點鼓勵。從片段所見，向華強就陪在她身旁，向太笑說這位「龍五」就是自己的助手，甜笑表示自己很幸福。

向太叫大家不用扶她，表示會靠自己行路。（小紅書@向太Tiffany）

向太雖然步履蹣跚，每步都要慢慢走，但她希望藉此給經歷挫折的大家一點鼓勵。（小紅書@向太Tiffany）

向生在這段期間擔當向太的助手，幫她拿電話，又扶她行路。（小紅書@向太Tiffany）

雖然跌倒才兩、三天，但向太就不休息，火速復工，她說：「你看我坐在這，雖然還在康復中，可是我很努力，我每天練習走路，之後接到的工作完全不會受影響。我只要答應的事情，我一定要做得到！」韌力令網民佩服，稱她是女強人、女人的典範，也有人說向太見慣風浪，這點傷對她來說不算什麼。

向太扶著步行架慢慢走，更已掌握到用她轉彎行路的秘訣。（小紅書@向太Tiffany）