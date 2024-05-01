神耆小子｜鄭則仕想個女生小朋友：佢唔啤公仔，我邊有公仔湊啫

TVB新劇《神耆小子》即將於下星期播出，鄭則仕於劇中飾演錢大海，是一個商場上成功的表表者，而家庭方面前凌亂不堪。今日（30日）一班演員齊集一個商場率先與粉絲見面，鄭則仕於活動後接受《香港01》訪問時被問到已經很久沒回TVB拍劇，之後會否多一點回來拍時，他表示已經4-5年沒回來了：「當然係我立場上希望成日都番TVB拍劇啦，但TVB咁多人材，真係要排隊㗎！我希望有咁嘅機會。」

鄭則仕都話有4-5年冇返TVB拍劇，亦希望之後可能返多啲。(葉志明 攝)

鄭則仕亦希望可以拍多一點的劇給大家看，他被問到之後是否都會以喜劇為主時，他說：「我冇所謂㗎，有戲做就得㗎啦，第一我唔揀戲㗎，就算爛戲我都照做！因為我係一個演員嚟㗎嘛，做好我個責任咪得囉。」鄭則仕說其他東西則不會插手，讓合適的人來做。

鄭則仕話自己唔會揀戲拍。(葉志明 攝)

對於多了很多新一代的演員，鄭則仕被問到怕不怕跟他們有代溝，他則表示有新演員不是一朝一夕的事：「由我入行40幾年嚟不停不停咁轉，3年一轉，10年一轉，轉咗十幾廿轉。冇新又點會有舊呢，一代傳承一代，呢個就係我哋嘅責任。」

鄭則仕唔怕同新一代演員有代溝。(葉志明 攝)

而首次拍劇的Archie早前亦有透露過鄭則仕教會了他很多，更會連他的情緒都關心，鄭則仕對於此則表示其實是Archie帶給他不少的活力：「佢帶番我好多青春啊、活力啊、年青人嘅諗法啊，係令我更新咗自己個腦入面好多嘢，當然我哋係互動中間過程產生咗好多朋友嘅感情，所以拍完戲之後到依家都係不停傾計不停傾計，喺度互相去鼓勵。我亦都好欣賞呢個後生仔，首先我唔敢講佢有情有義，但係佢係有道理又有禮貌。」鄭則仕希望可以有更多的年青人加入，再盡自己的能力去幫助他們，令他們少走一點「冤枉路」。

鄭則仕拍完劇已經同Archie做咗好朋友。(葉志明 攝)

鄭則仕被問到與年輕人合作有沒有火花時，他則搞笑說：「合作有冇火花就唔係我，我啲火已經老晒㗎啦，都冇乜花，所以就依家啲後生畀啲火花我哋。」他覺得要年輕人能給東西，他接得住，才會有火花。

鄭則仕覺得要年輕人能給東西，他接得住，才會有火花。(葉志明 攝)

鄭則仕的女兒早前低調出嫁，他被問到對女婿滿不滿意就搞笑的說這個不應該問他，應該由女兒來回答：「希望佢哋百年好合，人生一路上面一個馬拉松，可以無風無浪，就算有都係微風細雨，攜手同行，一世一生，幸福快樂。」而他對女兒的寵愛已經全部寫在臉上，一邊講女兒一邊甜笑著。

鄭則仕對女兒的寵愛已經全部寫在臉上，一邊講女兒一邊甜笑著。(葉志明 攝)

至於問到會不會想女兒快點生小孩時，他就表示無奈：「好奇怪，個個都問我幾時抱孫，唔關我事，我想抱唔係就有得抱，係佢嘅問題嘛。佢唔啤公仔，我邊有公仔湊啫！」對於這，他亦不會勉強女兒，他們覺得合適的時候就會去做，他相信女兒的選擇並搞笑的說：「我養仔，養孫有分別，養仔我係應該㗎，係我責任。養孫唔關我事㗎喎，我湊嚟玩㗎咋嘛，唔係養喎！」