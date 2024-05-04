劉俊謙爆曾與「一台灣女星」私下約會！冧爆之餘更沒向蔡思韵備案

劉俊謙、范少勳主演浪漫電影《我在這裡等你》，透過一場環島旅行，逐步帶出兩人過往命運般的交集，劉俊謙因為主演劇集《此時此刻》在台爆紅，讓小S圈粉多次示愛，劉俊謙也曾公開表示，只要是小S到香港一定會好好招待，結果近期已偷偷完成這個「秘密約會」。



劉俊謙笑說，小S日前到香港錄節目，便主動問前輩可不可以當她的「一日男友」，兩人還一起手牽手逛中環，「小S還擔心我女友蔡思韵會不開心，結果我跟她說，妳在香港的時候，我就沒有女朋友」，更自嘲沒有先報備，開玩笑表示「所以我就下跪，膝蓋現在都是玻璃了」，隨後補充蔡思韵也很喜歡小S，其實完全不會吃醋。

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范少勳去年才宣佈結婚生女，女兒已滿2歲，他也曾帶去片場，並分享女兒照片給大家看，劉俊謙也大讚超可愛，「眼睛跟他很像」，范少勳另說雖然想像自己在片中的角色一樣，可以到處騎車、攀岩，但當爸之後就決心將時間都留給家人，「等女兒再大一點，要一起家族旅行，也要帶她去看鯨魚，想要讓她看到這世上最美好的事物」。

不過劉俊謙與蔡思韵交往多年，目前還沒有結婚的念頭，「我們都有談過，都想要衝事業，現階段工作最重要」，雙方家人也都很開明，沒有催婚、催生，「不過生小孩要很有責任感，我要想該怎麼給他們一個好的環境，只是我覺得還不到那時候」。

范少勳、劉俊謙外形神似，彼此曾開玩笑說「可能連家人都會認錯」，范少勳更曾當場搞笑拿出手機，意圖用劉俊謙的臉解鎖，所幸手機沒有認錯，「這證明手機科技還是很進步」。《我在這裡等你》將於5月10日在台上映。

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