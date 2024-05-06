林明禎自爆2月起病痛纏身「全面停工」返大馬休養 IG揭康復情況
撰文：TVBS新聞網
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馬來西亞女星林明禎因外貌甜美、身材火辣，故又被譽為「大馬女神」、「真人版娜美」。不過，林明禎先前才自曝從2月就被大小病痛困擾，只好先回老家休息，但她又在昨（5）日再度宣布，她近日因為「體驗各種疼痛」，故目前已將工作全面暫停，令粉絲們心疼不已。
林明禎在4月底才透過IG發文表示，她從今年2月起就被大小病痛纏身，儘管用了各種方法治療，卻始終不見好轉，連帶導致她在拍攝等工作時都無法維持最佳狀態。為了讓自己能夠早日康復，她也決定抽空回老家大補。
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然而，林明禎在昨日再度發文，雖稱自己的身體康復率已達88%，但近日依然體驗了各種疼痛，且工作也暫時全面停止中。最後，她也有感而發表示，經歷了這次的身體不適後，再次感受到健康的美好，也期許粉絲們能夠健健康康。
貼文曝光後，立刻引來大批粉絲留言關心，「加油！要快快好起來」、「明禎一定會好起來的，工作之餘還要多加注意身體的休息喔」、「祝早日康復」、「好好照顧身體， 期待之後能有更多妳的作品」、「好好照顧自己，等養好身體，再去工作吧」！
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