特別財會｜旅發局請林明禎等明星、KOL拍片　合力「軟銷」香港

香港去年疫後復常，旅遊發展局邀請約2000名來自全球各地藝人、KOL訪港體驗，再向他們的支持者宣傳香港，當中包括「大馬女神」林明禎、日本男生佐藤健及韓星丁海寅等。旅發局透露，邀請明星訪港宣傳香港的策略將會延續，繼續向全球「軟銷」香港。



文化體育及旅遊局在回答立法會特別財委會提問時，詳細解說旅發局的宣傳策略。去年香港全面復常，旅發局推出多個宣傳項目，當中包括在TikTok舉行「Hello Hong Kong舞蹈挑戰」，吸引網民拍攝逾120萬條影片，全球瀏覽量高達15億，是2023年首季TikTok在東南亞市場獲得最高流量的推廣活動，並帶動旅發局新增30萬追隨者（followers），令總數達到約200萬。

《First Love》男主角佐藤健亦受邀

去年旅發局邀請超過2,000名藝人、網紅、KOL來港，並為他們度身訂造個人化主題行程，展現香港多元旅特色，當中包括「大馬女神」林明禎、、日劇《First Love 初戀》男主角佐藤健、電影《我的超豪男友》（瘋狂富豪，Crazy Rich Asians）男主角亨利高汀（Henry Golding）和韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《D.P：逃兵追緝令》男主角丁海寅，來港拍片介紹香港景點、文化和美食。

網紅方面，旅發局邀請內地小紅書、抖音、微博及bilibili等平台的KOL及「UP主」訪港拍片，同樣有度身訂造的主題行程，包括走訪大自然及參與水上活動，建立香港旅遊口碑。除了內地KOL，亦邀請了韓國、日本、台灣、東南亞、印度、美國、英國、加拿大以及西班牙KOL訪港，各有不同主題行程。

旅發局邀請網紅、藝人共拍攝超過330條短片，在全球超過3,000個平台播放，覆蓋全球2億人次。

針對東南亞、中東市場推廣

東南亞市場方面，旅發局邀請泰國、菲律賓和韓國導演拍攝《亞洲名導的香港景深》微電影，在曼谷、馬尼拉等地放映，並陸續在亞洲電視台和串流平台播放，吸引當地觀眾。

針對中東旅客，旅發局與當地媒體合作發表文章和社交媒體影片，吸引當地青輕人和家庭客來港。除了與航空公司合作提供旅遊套票，亦為當地媒體、網紅舉辦考察團，邀請訪港並參觀本港「穆斯林友善」設施。

請《哈利波特》孖兄弟睇七人欖球賽

邀請明星訪港的工作將於2024至25年度繼續推行，例如旅發局早前與中國香港欖球總會邀請電影《哈利波特》（Harry Potter）中飾演孖兄弟的演員Oliver Phelps和James Phelps來港觀看香港國際七人欖球賽，又體驗香港的賽馬。未來旅發局亦會推出更多沉浸式深度遊，以及「城市漫步」推介，並針對年輕人喜愛的活動繼續「軟銷」香港。

此外，旅發局繼續製作沉浸式短片宣傳香港盛事和節慶，亦推出全新故事策展計劃，邀請內地、東南亞、美國、韓國、日本、澳洲及英國知名的影視製作公司來港，拍攝包含香港獨有文化、美酒佳餚、戶外活動等內容的故事，以吸引當地人訪港。