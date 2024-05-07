大S同具俊曄著情侶裝放閃「美容大王極凍齡」睇落完全唔似47歲

具俊曄的DJ Show日前圓滿落幕，他這幾天忙著轉發相關限動，還有宴請各路貴客。愛妻大S沒有公開出席欣賞表演，但小倆口火速合體放閃，穿著情侶裝與朋友聚餐。



這次不用粉絲偷拍，具俊曄直接公開與大S的自拍，夫妻倆狀態完全沒話說。他還用老公視角拍下大S全身造型，一如既往地優雅纖瘦，幸福地在丈夫身旁笑著。

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由於大S久違公開露臉，外界不免好奇美容大王近況。如今具俊曄直接「不藏了」，直接秀出高清照片，驕傲地與愛妻大S幸福同框。

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