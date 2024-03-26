汪小菲檢舉大S疑似濫藥「雞排妹亦曾服用」有人食藥後裸體做1件事

藝人大S（徐熙媛）近日指控前夫汪小菲婚內出軌、家暴且欠錢不還；而汪小菲22日兩度暴衝到大S住家樓下，並前往台灣警局指控女方疑濫用安眠藥物。對此，鄭家純（雞排妹）近日分享曾服用該藥品的經驗，直呼「夢遊真的會發生」。



鄭家純23日在Threads發文稱自己約10年前吃過短效型安眠藥「史蒂諾斯」（Stilnox）一段時間，並分享服用期間發生過夢遊的副作用，例如「吃完藥不乖乖在床上關燈等睡覺，手邊在做的事情會無意識的繼續做完」，像是無意識把房間整理乾淨，但隔天清醒後卻完全不記得。

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接著她分享，在發現吃完藥會夢遊後，一度覺得很好玩，甚至有次吃完藥後，出門去便利商店買冰淇淋，體驗夢遊過程視覺上產生的變化。事後她將此事告知醫生，卻被提醒曾有病友「吃完史蒂諾斯後，裸體去超商」警告她需謹慎看待副作用；而她之後則換了別種藥。

另外，鄭家純對於安眠藥遭污名化與睡眠障礙病友遭批判，認為「對於自己沒有接觸過的領域，先不要去批判說吃藥的人就是如何」、「史蒂諾斯被愛用，拿來玩夢遊的人我相信是少數，大多數應該是享受可以瞬間斷線的入睡，對於長期睡不著的人來說是救命恩人。」強調遇到適合的醫師、搭配諮商和「化解心魔」都對於改善睡眠品質很重要。

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