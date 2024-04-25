汪小菲宣佈同大S休戰　離婚2年多終於看開　親揭失控報警背後原因

藝人大S（徐熙媛）日前指控前夫汪小菲婚內出軌、家暴且欠錢不還；而汪小菲3月22日兩度暴衝到大S住家樓下與警局。近日，汪小菲則在直播中談到此事，則坦言是為了家人才一時激動，提到大S目前疑似封鎖他，但他似乎已看開，「跟她爭沒什麼意思」。



汪小菲近日在直播中提到3月赴台時，突暴衝警局的事件，表示自己是因為家人才失控，「沒辦法，突然一股腦勁兒上來了。」並透露「這次來還是沒見到（家人）」，不過他似乎已看開，認為如今去到台北就像觀光，而來日方長，自己也不想再跟前妻計較，直言「跟她爭什麼呀，沒意思」。

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而汪小菲的未婚妻Mandy日前也在他的直播中提問：「她（大S）可以跟你聯絡？」汪小菲則坦承雙方仍有彼此的聯絡方式，但稱前妻現在疑似又封鎖他了。

此外，汪小菲日前在直播中秀出鑽石皇冠及鑽石項鍊照片，表示要買這些寵Mandy，更誇她「值得我疼，值得我愛。」並在社群平台曬出女友戴上鑽戒的照片，寫下：「我的老婆來自台北，今天接受了我的求婚。」宣布兩人好事將近。

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