《浪姐5》驚傳又有歌手受傷！韓團KARA成員摔倒「撞到下巴流血」

大陸綜藝節目「浪姐」系列第5季「乘風2024」現正熱播、錄製，繼日前參賽者萬妮達於第二次公演綵排時發生從2米高台墮下，造成尾椎骨裂外，沒想到，又傳有人受傷，韓國女團KARA成員鄭妮可爆出不幸發生流血事件。



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據知節目組要求參賽者姐姐要進行接力跑步，沒想到鄭妮可不慎摔倒，撞到下巴流血，節目組趕緊替她叫救護車送夜間急診治療，有粉絲拍到鄭妮可送達醫院的狀況，從照片可見鄭妮可用紙巾按住下巴，看起來很痛苦，最後她的下巴縫了兩針，也於隔日繼續上工，而這張照片已被要求從社群刪掉，只是這些畫面早已在網路流傳。（點圖放大看被要求從社群刪除的照片👇👇👇）

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