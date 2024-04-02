乘風2024｜網傳3名選手退賽「實力女聲」表現極佳名次卻不如預期
撰文：聯合新聞網
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大陸節目「乘風2024」（浪姐5）目前正在湖南長沙開錄，集結了各國女星同台競演。沒想到，才開始錄製沒多久，網路上卻瘋傳已有3名選手退出，引發網友熱議。
「乘風2024」26日進行第一次公演錄製，大陸網站「豆瓣」也流出了淘汰名單，傳美國歌手莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）和俄羅斯歌手瑪琳娜札丹（Mari Kraymbreri）在公演前就退出比賽。不僅如此，社群更盛傳，連大陸實力女聲代表袁婭維也退出比賽，據悉，因為他在公演舞台表現極佳，名次卻不如預期。
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這也讓網友表示對於外國選手確實比較吃虧，「因為上一屆的那個俄羅斯妹子舞台站位反了都沒有人提示」、「這個節目一般都是內定的吧！ 」不過消息都尚未被證實，仍待實際播出見真章。
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