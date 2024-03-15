浪姐5｜49歲謝金燕身材fit到漏！減肥貼士+餐單公開：日食8隻蛋？

姐姐謝金燕日前被傳將參加《乘風破浪的姐姐5》，近日果然現身湖南長沙準備錄製節目，面對內地網友酸言酸語「歌紅人不紅」、「在台灣很紅、在中國沒存在感」，謝金燕用49歲卻像29歲的好狀態，讓酸民們都閉嘴！



49歲謝金燕參加浪姐5！絕頂好狀態比實際年齡減20歲

姐姐謝金燕無論是凍齡的臉蛋獲苗條緊緻的好身材，根本看不出49歲！在湖南長沙準備錄製節目的上班照，乍看就是29歲的妹子！讓內地網友紛紛看傻「期待她的表現」、「狀態逆天了吧！有身材有腹肌」年初謝金燕也曾在IG曬過精實腹肌，無論川字線還是馬甲線，姐通通有！謝金燕以好身材出名！

年近50身材卻一如少女，謝金燕曾分享過自己的瘦身減肥法，超強自律值得學習！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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謝金燕減肥法：一天吃8顆蛋，謝金燕公開減肥餐菜單

謝金燕曾經公開過自己的體重只有46kg，身高170cm的她，這數字只能說是仙女體重！在積極瘦身的時候（姐姐還需要嗎？），她也有一份驚人的減肥菜單，一天就要吃掉8顆蛋！馬上來看謝金燕的減肥餐吃什麼！

早餐：2根香蕉+一顆飯糰。

午餐：6顆水煮蛋+2顆小肉粽+能量飲、運動飲料。

晚餐：2顆水煮蛋+1/4片肉乾+運動飲料。

原理類似蛋白質減肥法，三餐皆以蛋白質食物為主，網路流行的「牛排減肥法」也是相同道理，主食多吃蛋白質可以增肌減脂、延長飽腹感，適合有在運動瘦身的朋友，但食用水煮蛋的份量，還是要依據個人身體條件並聽從營養師的建議，避免膽固醇過量。

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謝金燕減肥法：減肥「續航力」最重要，能走到最後才是贏家

姐姐謝金燕曾分享她的瘦身小習慣，看起來都不是太艱難，但重點是她「堅持了半輩子」！謝金燕說：「說起來簡單、執行起來巨困難！『續航力』才是成功的最大關鍵，能走到最後的才是贏家！」這些小習慣包括：

1. 永遠穿緊到暴的衣服，在家也一樣！

2. 24小時縮小腹，只有睡覺除外！

3. 每餐只吃7分飽，吃東西放慢、把胃養小。

4. 不喝含糖飲料、多吃膠原蛋白。

5. 隨時都要動！洗碗蹲馬步、寧爬樓梯不做電梯。

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謝金燕減肥法：自律習慣了，就跟呼吸一樣自然

看起來很簡單的小習慣，要天天做到、連續20年以上談何容易？謝金燕說：「大家會覺得規律的生活很無趣，但對我來說，這是一種自律，習慣了以後就會跟呼吸一樣自然，很多人會問我為什麼要給自己這麼大的壓力，但其實這不是壓力，而是我已經把它融入了我的生活，我除了睡覺以外，我隨時都在縮小腹，這麼做是因為覺得我很棒！可以讓畫面變得漂亮，把自己打理好，也是一種美化市容的方式。」

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】