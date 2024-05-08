絕世美女突宣布結婚 小10歲男友曾下海做牛郎 揀7號登記有原因
撰文：TVBS新聞網
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有「絕世美女」封號的42歲南韓女星韓藝瑟曾出演《九尾狐外傳》、《20世紀少男少女》等韓劇，昨（7）日無預警宣布已和小10歲男友柳成宰（音譯）登記結婚，證實成為5月新娘。
韓藝瑟和男友穩定交往3年，昨日在YouTube頻道宣布結婚喜訊，開心表示，「我們正式成爲夫妻了」透露交往期間一直都將對方視為一輩子的伴侶，原本覺得結婚不重要，但為了讓確實雙方關係，決定成為5月新娘，希望外界能給予祝福。
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為何選擇5月7日結婚，韓藝瑟則透露，原本男友想要5月5日登記，但遇上假日所以擇期，加上自己最喜歡「7」這個數字，才決定是這個好日子。是否辦婚禮？她在IG坦言，小倆口都被注重儀式，或許會改變心意也不一定，感謝各界祝福。
事實上，韓藝瑟男友曾多次被爆料當過牛郎的過往，知名前資深娛樂記者金龍浩揭露其男友當牛郎還騙女子感情，但韓藝瑟親自留言否認，稱「記者編小說故事」，不過金龍浩去（2023年）10月被人發現於釜山旅館4樓輕生。
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