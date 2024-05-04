李多慧「扮單身」有2米高男友？回應男方身分兼分享目前感情狀態

24歲南韓啦啦隊女神李多慧，靠着精湛舞技和甜美笑容，攻佔球迷的心，赴台灣後人氣高居不下。她和林襄先後從樂天轉入味全龍當「小龍女」，卻風波不斷，日前還爆出李多慧偽裝單身，有個韓國高大男友，面對流言蜚語，李多慧在IG洩難過心聲，她於5月4日出席《高中街舞大賽》，對於種種傳聞一次全說清楚！



李多慧在活動上熱舞，替《高中街舞大賽》的參賽者們加油打氣，並當場秀新學的中文，「鐵板料理」、「看屁啊、吵屁啊！」相當有台灣味，她透露是和朋友學的，而這一番話似乎也在訴說她連日來心聲。

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近來週刊爆出林襄經紀人莉奈因不想讓林襄、李多慧再被比較，帶着林襄跳槽小龍女當扛壩子，未料前腳剛簽約，味全龍就找來李多慧，且還是以隊長之姿空降。李多慧今心情看似未受影響，臉上依舊掛着笑容，她表示，雖然有不實指控，但面對這些傳聞，她相信自己，收到許多粉絲給予的應援加油，她覺得相當感動、差點流淚。

對於身邊身高200厘米的韓國工作人員傳出是她男友一事，李多慧坦言：「一開始看到傳聞覺得很好笑。」並揭露男方身分，只是團隊中一位PD，直說這是個荒唐的傳聞。她也透露，目前感情狀態，因為基本上都在台灣，回韓國時間也短，沒時間談戀愛，現在太忙了。

其實她更在意的是一再被說和隊友不合，說到林襄，李多慧嘆，「感情一直都很好，難過有這樣傳聞，跟她們從來沒有不好過，一直有在聯繫，等等還有約好球場見」。至於現傳出她一支代言高達300萬台幣？本來聽不太懂中文的李多慧突然頓悟，猛搖手表示沒有。

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