TWICE志效疑模仿周子瑜2016年道歉片　粉絲租車向JYP抗議要求道歉

TWICE隊長志效加盟綜藝節目拍攝宣傳片，被質疑是模仿隊友子瑜（周子瑜）2016年道歉影片，粉絲痛批是在人傷口上灑鹽，甚至陶子（陶晶瑩）日前也在節目「陶色新聞」中為子瑜抱屈，喊話經紀公司要對子瑜好一點。



而子瑜昨（2）日因海外行程現身韓國仁川機場，她穿著黑色細肩帶短裙，不時微笑打招呼還比心，網友看到子瑜露面直呼「好漂亮」、「完美的子瑜」、「女神」，留言為她加油。

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此外，有台灣粉絲組織發起「卡車抗議」，社群上曝光寫有要求JYP娛樂及節目製作方道歉字樣的卡車，並於社群發起「#TZUYU_DESERVES_BETTER」、「#TaiwanFansProtectTzuyu」Hashtag活動，希望公司可以正視此事，重視子瑜。

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