馬東石細個勁可愛「突變爆肌男」有洋蔥　網民：到底發生過什麼事

在電影《屍殺列車》裡以「最強真男人」形象讓人留下深刻印象的演員馬東石，給人一種硬漢大叔的感覺，但私底下的他卻藏著少女心，不時拍照賣萌融化網友們的心 XD 適逢韓國兒童節（5月5日），馬東石公開小時候的舊照，引發網友熱議。



馬東石公開了自己在4歲、5歲、17歲、29歲、39歲以及現在53歲的照片。網友看到5歲馬東石伸拳頭的照片後，不禁幽默地留言調侃：「5歲的時候就成為了幼稚園裡的頭目嗎？」、「5歲就開始揍人了嗎」等等。

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另外，馬東石17歲年少時期的裸上身照早前曾在網上瘋傳，腹肌好身材讓不少網友讚歎。但有網友留言表示：「大哥在17歲後到底發生過什麼事？」 因為照片中可見29歲的馬東石突然變成了身材超壯的「大塊頭」，讓網友好奇17歲到29歲這十多年期間，他到底經歷了什麼？

其實馬東石練就一身壯碩身材的背後藏著心酸的原因。在19歲那年，他就跟隨家人移民到美國。當時小個子、只有60kg的馬東石，到美國生活後難免同學被欺負，甚至被嘲笑是「來自東方的小矮人」。馬東石曾在訪問中提及，因為不想再被他人無視、欺負，馬東石努力運動練壯，體重從60kg增加到120kg，在各個健美比賽、UFC格鬥比賽中獲獎。後來更在美國擔任UFC知名選手的私人健身教練。

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擁有演員夢的馬東石決定在31歲那年回到韓國，並在3年後通過電影《天軍》正式出道當演員。到《屍殺列車》爆紅時，馬東石已經45歲，但這無阻他繼續在演員路前進。在2021年結婚後，馬東石的事業依然蒸蒸日上，更成功加入「Marvel」，主演的電影作品也都大受歡迎，可說是愛情事業兩得意。

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