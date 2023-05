「神臂大叔」馬東石又嚟,繼續帶住佢最強的電影系列《犯罪都市》,來到第三回《犯罪都市:鐵拳掃毒》,一句講晒,用拳頭當子彈KO日韓販毒集團。

有馬東石的地方,就有罪犯發生。(《犯罪都市:鐵拳掃毒》劇照)

上集《犯罪都市:極拳執法》成為韓國2022 年度No.1賣座動作片霸,首2集更累積近2000萬入場人次,打入韓國系列電影票房TOP3。今集「怪物刑警」馬東石率領原班悍將再度以拳制暴,化身最強掃毒凶器。《犯罪都市:鐵拳掃毒》(The Round Up: No Way Out)將於5月31日在韓國上映,香港緊貼韓國6月1日上映。

今次有青木崇高飾演日本黑幫毒師Ricky。(《犯罪都市:鐵拳掃毒》劇照)

今集原班悍將再度以拳制暴,化身最強掃毒凶器!「怪物刑警」馬錫道(馬東石 飾)為抓捕新型毒品罪犯朱成哲(李浚赫 飾)及日本黑幫毒師Ricky(青木崇高 飾),與新團隊展開韓國最大跨國毒網掃蕩行動。拳頭當子彈,韓國警隊第一屈肌大叔馬錫道,誓死要將毒販一嘢KO。