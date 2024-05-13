楊丞琳《歌手2024》曬唱功反成「車禍現場」IG自揭失準原因係呢個

大陸歌唱實境節目《歌手2024》開播，台灣藝人楊丞琳、黃宣也參賽！由於節目主打現場直播、不修音，卻驚見歌手「車禍現場」，楊丞琳甚至在唱代表作〈帶我走〉時，直接氣不足，高音飆不上去，只拿到第6名，「車禍畫面」在網路瘋傳。對此，楊丞琳也在IG遺憾發聲，「被緊張打敗了，沒有重來的機會」。



楊丞琳在節目《歌手2024》挑了自己的代表作〈帶我走〉，還特別重新編曲，原本以為有不一樣的表現，卻疑似太過緊張，當唱到「刻在心中拍打著脈搏」中的脈搏時，氣不足高音飆不上去，即使抬頭仰望天空、表情也稍顯猙獰，不過最後仍以失敗收場。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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楊丞琳走音「車禍現場」畫面在網路瘋傳，招來網友狠批「楊丞琳現在到底在幹嘛，脈搏太快是不是」，也有人認為選曲出現問題，不過還是有許多人給予打氣，認為她一定能找到自己的舞台。對此，楊丞琳賽後受訪坦承，「表現跟平時的程度真的差得很遠」，也已經盡力在緊張的狀況下，去發揮自己能夠發揮到的狀態。

楊丞琳指出，目前最應該做的就是享受音樂，想辦法把緊張感丟掉，希望能展現跟在演唱會時一樣的演出，在選曲編曲上也會尊重節目專業建議，期盼在下次的舞台能夠帶給大家給好的演出。

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楊丞琳似乎真的走心了，昨（12）日凌晨在IG寫下自己的心聲，「被緊張打敗了，而且沒有重來的機會。只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望...（在家罰唱帶我走億萬遍）」；最後，她也自我鼓勵表示，希望下週會是享受舞台，而不是克服緊張的自己。

由於楊丞琳在唱到歌詞「刻在心中拍打著脈搏」時，高音飆不上去；沒想到，有網友留言詢問「脈搏還好嗎？」，釣出楊丞琳親自回應「脈搏不好（一語雙關）心跳快到可以送醫」，高EQ幽默自嘲。另外，男星潘瑋柏更親自留言「小花最棒」相挺打氣，楊丞琳也開心回覆「愛你」。

《歌手2024》節目首輪由7位歌手比拚，分別是那英、汪蘇瀧、大陸搖滾樂隊「二手玫瑰」、楊丞琳以及2位外國女歌手Chante Moore、Faouzia競賽，黃宣則為揭榜歌手，戰況相當激烈。

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