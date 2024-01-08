楊丞琳稱河南人愛騙人後又失言？陳綺貞疑被寸唔夠靚反應超尷尬

楊丞琳之前在鄭州演唱會上失言「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，愛騙人的事情」遭大陸網友砲轟，她事後也立即發文道歉，不過日前在上海開唱時，邀來陳綺貞擔任嘉賓，而她疑似又失言引發熱議，不過有網友還原當下兩人的對話，為楊丞琳緩頰。



楊丞琳6日在上海開唱，邀請陳綺貞擔任嘉賓，兩人合唱歌曲〈魚〉，唱完後陳綺貞誇讚，過去幫楊丞琳寫歌在配唱時，就知道原来她的唱功是一直被美貌耽誤的。接著楊丞琳就表示「為什麼妳那麼好啊都不會被耽誤？」陳綺貞當下有些尷尬，楊丞琳緊接就說「妳什麼都有，大家也都認同妳」。不過網友仍是認為她這番話，是意指陳綺貞因為外貌不夠美才不會被耽誤。

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之後有陳綺貞的粉絲還原當下兩人在台上的完整對話內容，楊丞琳後來說的是「那為什麼你那麼好啊？你都不會被單獨哎，就是你什麼都有，然後大家也都認同你一切的才華。我也好想要」。

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