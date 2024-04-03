台灣花蓮地震｜楊丞琳被嚇醒：不停地聽到救護車和消防車的聲音…

楊丞琳3日一早被強震嚇醒，在社群關心大家是否平安之外，也不敢再躺回床上睡覺，發文說：「嚇到不敢繼續睡，連去母親家的勇氣都沒有，明明距離這麼近，還是一直有餘震。」她叮嚀大家出入務必注意安全，加上不停地聽到救護車和消防車的聲音，期盼災情降到最低，大家都平安無恙。



台灣中央氣象署指出，4月3日上午7點58分發生全台灣有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，黎克特制7.2級，地震深度15.5公里，資料顯示自上午8點開始至9點53分，共發生28起餘震。

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