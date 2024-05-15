男星拍劇「浴巾突然滑落」好身材一覽無遺　拍檔大讚精實零贅肉

台視八點檔《追分成功 起家》劇情高潮迭起，自5月9日起推出第二單元「起家」，最新劇情，孫綻搬進女友宋品葳家，和女友一家人開啟同居關係，進而引發了一連串的逗趣事件。劇中，孫綻半夜邊洗澡邊唱歌，陳文山被吵得睡不著，只好在浴室門口堵人，孫綻開門嚇一大跳同時浴巾滑落，好身材一覽無遺。



陳文山透露，拍攝當天引起很大的騷動，「特別是女性工作人員都忍不住尖叫起來，第一次看到攝影棚這麼熱鬧，感覺像是遶境活動。」孫綻拍攝工作緊湊，都是透過控制飲食和徒手運動維持好身材，還將訓練菜單分享給導演。陳文山近距離欣賞「美景」，大讚孫綻擁有滿分的身材，「精實、零贅肉，看得出他平時對身材控管相當嚴謹」。本身也有一雙大長腿的他，謙虛表示要向孫綻看齊：「不敢和小鮮肉做比較，只能要求自己不要過胖、維持健康狀態。」孫綻自曝，平時洗澡時也很愛唱歌，曾唱到被鄰居抗議，他笑：「最近拿手歌應該是我兄弟曾成功（蕭景鴻飾）的歌吧！因為實在太想念他了，只好一直唱他的歌。」

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孫綻之前為戲在路邊脫到剩一條小短褲，這次再度犧牲演出，他說：「上次在馬路邊真的很害羞，但這次在棚內因為跟導播、攝影師工作多年，就很有安全感，也做好了安全措施，一度真的覺得像是自己在家一樣。」他笑著透露，劇組更貼心準備了熱水泡泡浴，讓他泡的很放鬆，最後還發下豪願未來可以挑戰「露屁屁」的尺度，「在那之前我會做好準備的。」

陳文山劇中因為多了孫綻這位室友，生活上有許多需要磨合之處，他分享除了家人之外，自踏入社會工作就一直是獨自在外生活，沒有機會和所謂的室友同住，對於劇中橋段也頗有嚮往，「其實還蠻希望有機會嘗試一下這樣的生活模式，相信一定很有趣！」

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