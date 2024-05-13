周杰倫親睹「粉色極光+流星」 新靈感來了稱：不寫首歌說不過去
撰文：聯合新聞網
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近日是20年來最強的地球磁暴來襲，受到磁爆影響美國、歐洲、澳洲等地都陸續出現極光大爆發，不少人在自家庭院就能看到，而周杰倫也分享幸運看到粉色極光的照片，還笑稱「這個畫面我如果不寫首歌，有點說不過去」。
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周杰倫在IG上透露開車載著老婆孩子，幸運看見粉色極光，還稱「能看到已經很難得了，竟然還給我劃過流星」對於這樣的美景，更讓他忍不住想要寫首歌，網友留言建議「寫一首《粉色極光》」、「MV老婆小孩會入鏡嗎」、「馬上寫 明天發」、「以後不用再唱：陪你去看流星雨～落在這地球上」。
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