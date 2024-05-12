林襄瘦到見肋骨超明顯　嘆42KG時被說不敬業　體重曝光網驚艷

啦啦隊女神林襄轉戰味全龍後，被發現體態瘦到肋骨變得相當明顯，她則曬出量體重的動態，透露目前的體重是39.8公斤；近日有網友發文擔憂她「怎麼突然這麼瘦」，則釣出林襄本人回覆，稱過去體重42公斤時，曾因體態被批評「不敬業」。



近期有網友拍下林襄在球場上跳應援舞的影片，畫面中只見她的臉頰相較先前消瘦許多，且四肢與腹部幾乎沒有贅肉，使她的肌肉線條變得相當明顯，讓網友不忍直呼「好瘦」、「她不是前陣子看起來還很正常嗎，怎麼突然這麼瘦」。

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對此，林襄則在影片下方回覆，稱2023年10月為時裝週走秀，當時的體重為42公斤，沒想到卻被大家說「不敬業」，疑似為此才積極控制體態。留言曝光後，也讓許多粉絲相當心疼她承受的壓力與容貌焦慮。

林襄9日也在Threads發文，「為了跟大家持續報告體重買了體重計。」從照片中可見，她現在為39.8公斤，比上月多了0.4公斤，但還是不到40公斤。

而她近日跟親友前往日月潭度假，貼出多張辣照，卻被網友質疑「善心網友們可否舉例，全台灣還有哪位妹，可以瘦到前胸貼後背，上圍依然雄偉豐滿的，以為大家3歲小孩。」對此，林襄則展現高EQ回應，「很多」。

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