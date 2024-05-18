66歲香港影帝低調赴台拍MV「同李榮浩演父子」劇情充滿洋蔥搞喊人

歌手李榮浩推出新曲《另一端》，找來香港影帝梁家輝赴台拍攝MV，與李榮浩飾演一對父子，兩人溫情互動，逼哭大批觀眾。MV上架短短一天，就吸引超過9萬觀看人次。另一部同樣哭點滿滿的MV，則是動力火車與告五人合作演唱的《我不該哭》。



李榮浩新歌《另一端》，悄悄找來香港影帝梁家輝赴台拍攝MV，MV由李榮浩自導自演，細心照顧「年邁」的梁家輝，沒想到畫面突然變化，結局出現大反轉。歌手李榮浩《另一端》說：「爸，我們另一端再見。」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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歌手李榮浩表示：「我好像沒有見過，我爸爸就是老的樣子，後來我想那就乾脆，我來演這個已經已經離開的人了，年輕的樣子。」原來李榮浩飾演的是梁家輝記憶中年輕的父親，感人劇情讓網友看到眼眶泛淚。

梁家輝：「其實從榮浩找我的時候，我直接就給這首歌曲給打動，他叫我來拍他的MV，我心裡是感覺非常榮幸的。」MV推出短短一天，就吸引超過9萬觀看人次，同樣哭點滿滿的歌曲還有以下這一首。

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動力火車與告五人合作的新曲《我不該哭》，找來宋芸樺、陳孝萱、黃鐙輝聯合主演MV，簡單幾句歌詞卻充滿悲歡離合。

動力火車vs.告五人：「不知道為什麼就覺得，老爺的聲音很適合，很適合這種感覺，我覺得這都是經歷的問題，每一個人應該到了到了一定的年紀，他都會稍微有一些些，對人生一定會有的一些心得。」

有動力火車和告五人的歌聲，加上宋芸樺精湛的演技，把整首歌感傷的氛圍拉到最高點，成功逼哭歌迷。

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