五月天香港演唱會「舞台道具起火」相信音樂回應：正在積極了解中

五月天昨起在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡演，雖受暴雨攪局，但他們和粉絲相聚的熱情依舊高漲，堅持唱到最後1首歌曲「倔強」。然而有現場畫面流出，舞台上的道具大球起火燃燒，嚇壞不少人。



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五月天這次為了讓香港歌迷感受原汁原味的「回到那一天」巡演，動用了92台40呎的貨櫃車搬運硬體器材，突破先前「好好好想見到你」巡演的59台，加上演唱會是在空曠無遮蔽物的港邊進行，得克服風雨等不可控天候因素。

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昨除了暴雨，舞台上也出現意外，道具大球的背面出現熊熊火光，讓不少歌迷看了膽戰心驚，現場工作人員黑快就將火勢撲滅。對此，相信音樂回應：「因惡劣天氣影響，導致舞台設施出現狀況，正在積極了解及處理中。事件無人受傷，沒有影響其他舞台設施運作。」

五月天的道具冒出火光。（小紅書）

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