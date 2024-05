從今以後影評｜揭香港社會「殘酷現實」　由同婚講到居住環境問題

「同志平權」近年被受關注,不同的國家,透過不同的視點與角度,媒體的報導等等,探討LGBTQ+在社會的定位,彼此身份的認同。無疑,最近亦不乏關於同志題材的電影,藉著紀錄或劇情創作的形式,作出多一點的探索。是夜觀看這部由《叔.叔》導演楊曜愷自編自導的最新作品,這次以女性的角度,藉著兩位主角的經歷,譜出一段關於同志對於身份認同的問題。《從今以後》一場爭產開始,道出今天面對的社會問題,家庭的定義,同志的重視,各位演員們表現準繩,李琳琳與太保及許素瑩的演出尤其精彩。



《從今以後》故事講述Angie與Pat是一對感情要好,相戀多年的伴侶,Angie跟Pat的家人一直過著融洽愉快的生活,可是,中秋節當天,本來歡天喜地的節日,Pat卻突然離開,令Angie難以接受,多年前由Pat買下的單位,本來跟Angie二人雙宿雙棲的生活,現在卻只剩Angie一人。可是,正當處理Pat遺囑的時候,卻發現她一直未有訂立遺囑,故她的遺產,包括Angie現在居住的單位,都是由她的近親 — 她的長兄志成來繼承。Angie一直認她才是Pat的近親,可是在法律上,她們的關係並不承認,而Angie亦希望阿成等人能夠讓她可以在這屋裡繼續生活下去,而Angie又能否繼續在這個單位,承諾跟Pat一起終老呢?

楊曜愷相隔五年後自編自導的《從今以後》,觀看電影之前,刻下也會想了一想… 這是否《叔.叔》的女性版本嗎?何不直接地改為《嬸.嬸》呢?(聽說這真的是電影原名,就要查證一下好了)當然,這只是說笑而已,影片跟前作根本就是兩個不同的題材,要是改成這樣的片名,太不像吧。《從今以後》其實並不只是一部講述女同志之間關係的故事,而是透過一對女同志的經歷,藉著兩者的關係,家庭與人際的互相矛盾,伸延至對於香港法律的討論,題材的探討,比《叔.叔》更廣闊。

楊曜愷這次並不是著重於一對同志的關係和感情作為故事的主線,取而代之,是藉著一對同志的關係,反映著現今家庭和同志關係的角力和矛盾。《從今以後》以簡約的篇幅,交代Angie與Pat二人的關係,一家團圓的中秋節,一起走到街市買菜,回家跟家人們一起聊天聚餐,本來是歡喜的日子,卻因為Pat突然離開,遺產的繼承,卻成為了過後Angie跟Pat家人之間的衡突。

說到最後,《從今以後》其實是一個關於家庭的故事,甚至是一個社會現實殘酷的故事,片中所探討的並非只是著重於同志的議題,隨著一段生命的結束,帶來後續的問題 — 財產繼承、同性平權、身份接受,雖然Angie與Pat同居多年,一直長相廝守,這個家也成為了他們的一切,在於彼此的心裡,希望一起度過美好的時光,直到人生的終結。但是,心裡所想,與現實面對的,卻是兩回事,這是歸咎於現今的制度,繼承財產,不能單憑表面的關係,縱使二人相愛,但沒有白紙黑字,根本就沒有這個權力。

現實中,香港沒有同性合法婚姻,從現實回到劇情,Angie與Pat不是一對合法的「夫妻」,但是,Pat對Angie的所有事,比起Angie的家人更為熟悉,這個關係,已遠比親人還是親密,但是,事實就是她們並沒有正式與合法的關係,一切都只是表面,其不是憑著三言兩語,就能夠交代著二人的關係,所以Pat並不能夠繼承Angie的任何遺產。縱使對於財產的問題,Pat的家人口裡說是「遲啲先講」,他們並沒有一個壞人,但是… 也沒有一個好人,他們沒有對與錯,然而,面對著利益,彼此沒有任何血緣關係之下,就算是他們認識多年,節日一起同檯聚餐,感情要好,最終也要接受現實。

影片不只是著重於描寫同志在今天香港社會面對的問題,刻下亦伸延著香港的居住環境,透過楊曜愷的舖陳,「家」的定義 — 志成與妻兒三人一起住在天井型的公屋,兒子Victor雖然已經長大成人,有一位感情要好的女朋友,然而他跟隨父母同住,把客廳當成睡房,在客廳一角砌模型,恰好Victor跟女友也到了談婚論嫁的時候,又能夠繼續跟隨父母一起生活嗎?志成女兒Fanny跟丈夫和兒女住在那四面踫壁的小型房屋,她對丈夫有不少的怨言,然而他們也得要接受現今的生活環境… 刻下,Angie與Pat的這個家,既是成為了互相之間的對比,也成為了電影的「主角」… 沒錯,比起每個人物也更為重要的角色。

楊曜愷以平淡的調子,緩慢的節奏,展現著整部作品的氛圍,導演利用這個格調,映照著每個角色的內心情髓,尤其是著重於Angie的內心情緒,開始時畫面上的一點色彩,對照著Angie與Pat之間的愉快,後段的淡然色彩,推動著角色的變化,細緻地描寫著不同人物之間的衝突。

片中的演員表現稱職,繼《叔.叔》後跟楊曜愷再次合作的區嘉雯,演出Angie這角色入木三分,能夠表達著角色面對眼前的困境和心情反覆,演出細膩。久未在幕前演出的李琳琳,雖然戲份不多,但是她那簡單自然的演繹,卻是最令人留下深刻印象。同樣地跟楊曜愷再次合作的太保,今次演出這位相對比較市井性格的男人角色,表現精準,眼前一亮。而演出志成妻子的許素瑩,其簡約平實的演出,能夠突顯出角色的層次,她與太保二人的互動,精緻細膩。

此外,片中其他參與的演員,包括梁仲恆、梁雍婷、廖子妤,以及演出Angie父母的丁羽、梁愛,還有鮮有於電影中演出的黑妹李麗霞,雖然各人的篇幅並不算很多,但是他們的演出四平八穩,恰到好處,彼此亦能夠擦出不少的火花。

~ All Shall Be Fine ~

《從今以後》可說是楊曜愷的一部具有野心的作品,從《我愛斷背衫》與《叔.叔》的主題著重於同志之間的感情,面對社會的視點,《從今以後》所探討的議題很廣闊,涉及很多不同的元素,無疑是他希望能夠透過劇情的創作,道出他想探索同志平權與面對法律的制度,平淡的格調,簡約的篇幅,瀰漫着一份淡然的哀愁。

猶如電影的片名 — 從今以後,All Shall Be Fine,一切都會安好… 希望的,一切都是。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​