從今以後影評｜揭香港社會「殘酷現實」　由同婚講到居住環境問題

「同志平權」近年被受關注，不同的國家，透過不同的視點與角度，媒體的報導等等，探討LGBTQ＋在社會的定位，彼此身份的認同。無疑，最近亦不乏關於同志題材的電影，藉著紀錄或劇情創作的形式，作出多一點的探索。是夜觀看這部由《叔．叔》導演楊曜愷自編自導的最新作品，這次以女性的角度，藉著兩位主角的經歷，譜出一段關於同志對於身份認同的問題。《從今以後》一場爭產開始，道出今天面對的社會問題，家庭的定義，同志的重視，各位演員們表現準繩，李琳琳與太保及許素瑩的演出尤其精彩。



《從今以後》故事講述Angie與Pat是一對感情要好，相戀多年的伴侶，Angie跟Pat的家人一直過著融洽愉快的生活，可是，中秋節當天，本來歡天喜地的節日，Pat卻突然離開，令Angie難以接受，多年前由Pat買下的單位，本來跟Angie二人雙宿雙棲的生活，現在卻只剩Angie一人。可是，正當處理Pat遺囑的時候，卻發現她一直未有訂立遺囑，故她的遺產，包括Angie現在居住的單位，都是由她的近親 — 她的長兄志成來繼承。Angie一直認她才是Pat的近親，可是在法律上，她們的關係並不承認，而Angie亦希望阿成等人能夠讓她可以在這屋裡繼續生活下去，而Angie又能否繼續在這個單位，承諾跟Pat一起終老呢？

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楊曜愷相隔五年後自編自導的《從今以後》，觀看電影之前，刻下也會想了一想… 這是否《叔．叔》的女性版本嗎？何不直接地改為《嬸．嬸》呢？（聽說這真的是電影原名，就要查證一下好了）當然，這只是說笑而已，影片跟前作根本就是兩個不同的題材，要是改成這樣的片名，太不像吧。《從今以後》其實並不只是一部講述女同志之間關係的故事，而是透過一對女同志的經歷，藉著兩者的關係，家庭與人際的互相矛盾，伸延至對於香港法律的討論，題材的探討，比《叔．叔》更廣闊。

楊曜愷這次並不是著重於一對同志的關係和感情作為故事的主線，取而代之，是藉著一對同志的關係，反映著現今家庭和同志關係的角力和矛盾。《從今以後》以簡約的篇幅，交代Angie與Pat二人的關係，一家團圓的中秋節，一起走到街市買菜，回家跟家人們一起聊天聚餐，本來是歡喜的日子，卻因為Pat突然離開，遺產的繼承，卻成為了過後Angie跟Pat家人之間的衡突。

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說到最後，《從今以後》其實是一個關於家庭的故事，甚至是一個社會現實殘酷的故事，片中所探討的並非只是著重於同志的議題，隨著一段生命的結束，帶來後續的問題 — 財產繼承、同性平權、身份接受，雖然Angie與Pat同居多年，一直長相廝守，這個家也成為了他們的一切，在於彼此的心裡，希望一起度過美好的時光，直到人生的終結。但是，心裡所想，與現實面對的，卻是兩回事，這是歸咎於現今的制度，繼承財產，不能單憑表面的關係，縱使二人相愛，但沒有白紙黑字，根本就沒有這個權力。

現實中，香港沒有同性合法婚姻，從現實回到劇情，Angie與Pat不是一對合法的「夫妻」，但是，Pat對Angie的所有事，比起Angie的家人更為熟悉，這個關係，已遠比親人還是親密，但是，事實就是她們並沒有正式與合法的關係，一切都只是表面，其不是憑著三言兩語，就能夠交代著二人的關係，所以Pat並不能夠繼承Angie的任何遺產。縱使對於財產的問題，Pat的家人口裡說是「遲啲先講」，他們並沒有一個壞人，但是… 也沒有一個好人，他們沒有對與錯，然而，面對著利益，彼此沒有任何血緣關係之下，就算是他們認識多年，節日一起同檯聚餐，感情要好，最終也要接受現實。

影片不只是著重於描寫同志在今天香港社會面對的問題，刻下亦伸延著香港的居住環境，透過楊曜愷的舖陳，「家」的定義 — 志成與妻兒三人一起住在天井型的公屋，兒子Victor雖然已經長大成人，有一位感情要好的女朋友，然而他跟隨父母同住，把客廳當成睡房，在客廳一角砌模型，恰好Victor跟女友也到了談婚論嫁的時候，又能夠繼續跟隨父母一起生活嗎？志成女兒Fanny跟丈夫和兒女住在那四面踫壁的小型房屋，她對丈夫有不少的怨言，然而他們也得要接受現今的生活環境… 刻下，Angie與Pat的這個家，既是成為了互相之間的對比，也成為了電影的「主角」… 沒錯，比起每個人物也更為重要的角色。

楊曜愷以平淡的調子，緩慢的節奏，展現著整部作品的氛圍，導演利用這個格調，映照著每個角色的內心情髓，尤其是著重於Angie的內心情緒，開始時畫面上的一點色彩，對照著Angie與Pat之間的愉快，後段的淡然色彩，推動著角色的變化，細緻地描寫著不同人物之間的衝突。

片中的演員表現稱職，繼《叔．叔》後跟楊曜愷再次合作的區嘉雯，演出Angie這角色入木三分，能夠表達著角色面對眼前的困境和心情反覆，演出細膩。久未在幕前演出的李琳琳，雖然戲份不多，但是她那簡單自然的演繹，卻是最令人留下深刻印象。同樣地跟楊曜愷再次合作的太保，今次演出這位相對比較市井性格的男人角色，表現精準，眼前一亮。而演出志成妻子的許素瑩，其簡約平實的演出，能夠突顯出角色的層次，她與太保二人的互動，精緻細膩。

此外，片中其他參與的演員，包括梁仲恆、梁雍婷、廖子妤，以及演出Angie父母的丁羽、梁愛，還有鮮有於電影中演出的黑妹李麗霞，雖然各人的篇幅並不算很多，但是他們的演出四平八穩，恰到好處，彼此亦能夠擦出不少的火花。

～ All Shall Be Fine ～

《從今以後》可說是楊曜愷的一部具有野心的作品，從《我愛斷背衫》與《叔．叔》的主題著重於同志之間的感情，面對社會的視點，《從今以後》所探討的議題很廣闊，涉及很多不同的元素，無疑是他希望能夠透過劇情的創作，道出他想探索同志平權與面對法律的制度，平淡的格調，簡約的篇幅，瀰漫着一份淡然的哀愁。

猶如電影的片名 — 從今以後，All Shall Be Fine，一切都會安好… 希望的，一切都是。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​