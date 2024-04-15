金像獎︱吳慷仁全程粵語受訪　想同一個香港男神合照：演技了不起

第42屆香港電影金像獎昨（ 14）日在香港文化中心舉行，4點半開始星光大道，今年紅毯一樣星光熠熠，吳慷仁以《但願人長久》代表台灣角逐最佳男配角，另一部電影《富都青年》也入圍最佳亞洲電影；而許光漢與監製金百倫、導演程偉豪一起出席，以《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐「最佳亞洲電影」大獎，兩大男神人氣也燒到香港，分別以黑、白兩色西裝帥氣登場，一出現就引爆全場尖叫。



吳慷仁先與《富都青年》導演王禮霖、片中弟弟陳澤耀走上紅毯，接著再與《但願人長久》導演祝紫嫣、6個女兒演員們合體，他全程以粵語受訪，被直播的觀眾頻頻誇讚很用心，他表示：「這是我最好的第一次，我一定會記得這次的回憶，因為都是第一次來到金像獎，真的好開心，現場好大好漂亮。」更特別表示想與謝君豪合影，「小時候看過《南海十三郎》，他的演技真的了不起，很喜歡他。」

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而談到對片中6個女兒有沒有私心？他笑說：「我這個爸爸真的不好，做不好的事情，其實6個女兒都很好，都好乖，都是很好的演員，雖然她們都好像是新演員，但我覺得我這次來香港拍這部戲，我自己都覺得我是一個新人，跟她們一起加油啦、齊心。」

許光漢則一身黑色西裝與導演程偉豪、監製金百倫一起走紅毯，主持人問到在片中福利大放送，讓觀眾看到養眼翹臀，這次來到香港是否有帶著什麼幸運物？許光漢低調表示：「我帶著監製跟導演來！」對於得獎是否有信心？他則靦腆表示：「保持謙虛，有入圍就很開心，第一次參加金像獎，很開心有這個體驗。」

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