49歲視后曬5歲童年照「竟與女兒撞樣」嫁小9歲男星獲封最強姐弟戀

49歲金馬影后賈靜雯凍齡功力一流，與小9歲修杰楷結婚滿8週年，堪稱地表最強姐弟戀典範。日前賈靜雯曝光5歲時在幼稚園拍攝的畢業照，充滿膠原蛋白的臉蛋圓潤可愛，一雙水汪汪大眼睛充滿靈氣，與女兒咘咘就像是同一個模子刻出來的。



賈靜雯參加大陸的戀愛實境秀《怦然心動20歲》，與《一念關山》常華森、諧星楊迪、相聲一哥郭麒麟、「陸版杉菜」沈月一起擔任講評嘉賓，為此在微博發文宣傳：「翻到5歲時幼兒園的畢業照，大家覺得我能不能在『比椰照』環節勝出？」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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照片中賈靜雯剪著中性短髮，擁有美人必備的茂密胎毛，白嫩臉蛋配上又大又圓的眼睛，印證美貌是天生無誤。

事實上，賈靜雯曾被英國《每日郵報》譽為「看起來不滿實際年齡一半」的美女，網友看了她的童年照，紛紛留言「這不就是咘咘嗎？」、「姐姐好可愛」、「我的女神」、「從小美到大」。

賈靜雯曾憑HBO台劇《我們與惡的距離》勇奪第54屆金鐘獎視后。（節目截圖）

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