49歲視后曬5歲童年照「竟與女兒撞樣」嫁小9歲男星獲封最強姐弟戀
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
49歲金馬影后賈靜雯凍齡功力一流，與小9歲修杰楷結婚滿8週年，堪稱地表最強姐弟戀典範。日前賈靜雯曝光5歲時在幼稚園拍攝的畢業照，充滿膠原蛋白的臉蛋圓潤可愛，一雙水汪汪大眼睛充滿靈氣，與女兒咘咘就像是同一個模子刻出來的。
賈靜雯參加大陸的戀愛實境秀《怦然心動20歲》，與《一念關山》常華森、諧星楊迪、相聲一哥郭麒麟、「陸版杉菜」沈月一起擔任講評嘉賓，為此在微博發文宣傳：「翻到5歲時幼兒園的畢業照，大家覺得我能不能在『比椰照』環節勝出？」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+17
照片中賈靜雯剪著中性短髮，擁有美人必備的茂密胎毛，白嫩臉蛋配上又大又圓的眼睛，印證美貌是天生無誤。
事實上，賈靜雯曾被英國《每日郵報》譽為「看起來不滿實際年齡一半」的美女，網友看了她的童年照，紛紛留言「這不就是咘咘嗎？」、「姐姐好可愛」、「我的女神」、「從小美到大」。
Netflix《回魂計》劇情+開播時間+5大賣點 舒淇李心潔卡士強大前人妻花旦離巢後仍幫TVB宣傳有情有義 美貌大進化獲讚似佘詩曼台劇推薦｜近三年Netflix高分台劇Top9：愛愛內含光、此時此刻…18歲星二代誤吞部份舌環 影后級星媽完全不擔心：上廁所會排出來賈靜雯大女梧桐妹分享滑雪照 被發現再穿舌環全身有6洞此時此刻｜10個故事結局大解構 林心如忍12年終與林熙蕾修成正果
延伸閱讀：
Toyz宣布請全台「喝免費飲料」！ 曝領取方法：到我出獄為止
【本文獲「TVBS」授權轉載。】