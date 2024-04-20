Netflix《回魂計》劇情+開播時間+5大賣點　舒淇李心潔卡士強大

Netflix台劇《回魂計》劇情演員介紹一次看！繼《愛愛內含光》、《忘了我記得》後，Netflix再推卡司陣容超華麗的台劇《回魂計》，由兩大影后舒淇、李心潔雙女主角主演，賈靜雯特別演出，以一起詐騙綁架案為背景拉開序幕！讓爆米花小姐幫大家整理《回魂計》的劇情、演員角色、開播時間。



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Netflix台劇《回魂計》劇情看點1.暗黑懸疑復仇劇

《回魂計》由擅長心理懸疑題材、執導《盛夏光年》、《摩天大樓》的陳正道導演以及曾獲金鐘獎、執導《愛情合約》、《酸甜之味》的許肇任導演聯手以雙導演形式推出。劇情講述被捲入詐騙綁架的兩位母親「汪慧君（舒淇 飾）」和「趙靜（李心潔 飾)」，為了女兒竟復活遭判死刑身亡的詐騙案首腦，踏上追查與復仇之路！

Netflix台劇《回魂計》劇情看點2.舒淇挑戰「母親」角色

影后女神舒淇久違地在劇集登場，將在《回魂計》中飾演女兒被詐騙綁架的媽媽「汪慧君」，還沒生過小孩的舒淇坦言，除了詮釋「母親的心境」是挑戰外，汪慧君遊走道德底線邊緣的特質，也讓她在拿捏角色的是非斷定、緊抓仇恨還是要放手的心境掙扎花了一番心思。

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Netflix台劇《回魂計》劇情看點3.李心潔詮釋黑暗角色

而飾演另一位母親「趙靜」的李心潔則分享自己在《回魂計》裡碰到從未詮釋過的極度黑暗角色，不只為了漫長的拍攝與世隔絕地投入，本身就是媽媽的她要經歷劇情中的殘酷遭遇也是一大考驗，也讓她直呼：「經常會在表演的同時感覺自己變得很陌生」。

Netflix台劇《回魂計》劇情看點4.傅孟柏飾演大反派？

金鐘最佳迷你劇男主角傅孟柏這次一改《本日公休》中純樸善良、《商魂》中西裝筆挺的模樣飾演詐騙案首腦，雖然第一次演這麼壞和極端的角色，在肉體和精神上都充滿挑戰性，但他還是抱著興奮的心情分享：「演得很過癮！不管再累，都還是非常期待隔天的拍攝內容會有什麼樣的全新挑戰，以及和對手演員會創造出怎樣的驚喜火花。加害者跟被害者之間的拉扯衝突還有化學變化出來的效果令人回味無窮，每位演員的能量都很強大，很榮幸有機會參與這個製作。」

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Netflix台劇《回魂計》劇情看點5.賈靜雯特別出演

金鐘影后賈靜雯也特別出演《回魂計》飾演詐騙綁架案的律師同時也是案件當事人的母親「黃宜臻」。她透露《回魂計》是「翻轉再翻轉，意想不到的精彩作品」，也大讚：「劇中每個人物都充滿著戲劇的張力！很過癮，很捨不得結束」。

Netflix《回魂計》目前僅曝光劇名、劇情簡介、主演＆特別出演名單，上線開播時間尚未公開！喜歡暗黑懸疑復仇劇的讀者一起敲碗期待吧！爆米花小姐為了舒淇一定追爆。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】