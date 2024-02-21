18歲星二代誤吞部份舌環　影后級星媽完全不擔心：上廁所會排出來

金馬、金鐘雙料影后賈靜雯19日以品牌活動大使身份，出席國際知名雪糕品牌Häagen-Dazs在台灣啟動首屆「The Rose Project」記者會，攜手婦女新知基金會推出「我們挺WOMEN」公益合作計畫。年前賈靜雯帶全家人到日本旅遊，18歲女兒梧桐妹意外被發現除了鼻環外，多打了唇環、舌環，照片曝光後，網民評價兩極，而身為媽媽的賈靜雯在活動現場則爆料梧桐妹曾不慎誤吞舌環上的珠珠，令全場震驚。



農曆年前，賈靜雯、修杰楷帶女兒們到日本旅遊，梧桐妹一個張大嘴照露出舌環，引來網民好奇：「好多（環），不痛嗎」，也有人留言：「身體髮膚受之父母，不要穿比較好看」。對此，賈靜雯表示如今是Y2K年代，年輕人有自己的想法，她早就跟女兒們說過「身體是自己的，要自己負責」，認為梧桐妹已長大也很健康，明白自己在做什麼，「所以我都不操心了，也希望大家也都不用太操心，謝謝。」

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對於梧桐妹臉上「舌環＋唇環＋鼻環」，賈靜雯沒進行勸說，還是自己陪女兒去挑的款式，女兒問過她想不想試試，她直言自己的工作很難，「我也會跟她講我的審美感，對我來講，我這世代不宜接受臉上有這些。」笑說可能要等自己退休吧，「可能皮鬆了，就會垂在那邊。」

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被問梧桐妹是否因穿環而發炎？賈靜雯表示沒有。只有過年時吞下去一小顆珠珠，當眾人驚訝時，她說：「那個還好啦，像口香糖吞下去，上廁所會自主排出來。」，還覺得媒體大驚小怪，有排出來嗎？她笑：「你說我要去看（排泄物），我覺得還好，那麼小一顆，她是誤吞。」，當記者問是會不會很驚悚？賈靜雯補充道：「是耳環後面的小圓球，你們是想得多恐怖，她沒有任何不適。」

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