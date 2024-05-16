家族榮耀之繼承者｜林峯不拒絕辣妹獻吻　換作你是女友能接受嗎？

TVB熱播劇《家族榮耀之繼承者》講述一向重男輕女的豪門丘家，在丘家老太爺因病昏迷時，把權利下放給長孫女丘皓兒，臨危受命的丘皓兒頂著巨大壓力接下重任，同時也引發了家族內部激烈的權力鬥爭！



佘詩曼飾演的丘皓兒，和林峯飾演的高浚是初戀情人。當年高浚在酒吧派對裡，因為玩遊戲輸了和另一個女子親吻，原本只是想要貼臉禮儀吻的他，被對方「偷襲」直接上演了熱吻戲碼，不料這一幕恰好被女友丘皓兒撞見。

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更令人失望的是，鏡頭一轉就到了高浚的車子上，喝醉的長髮美女直接跨在高浚身上和他激吻。期間他接到丘皓兒的電話，謊稱自己在公司加班，但沒想到當時丘皓兒竟然就站在他的車前看著他和她激吻：「你什麼時候把辦公司搬到車上了！ 」

雖然當時高浚立馬下車準備解釋事情不是她看到的那樣，但丘皓兒狠甩了他一巴掌後，隔天就飛離香港，兩人就此分手。多年後雙方再次見面，雖然再沒有提及當年分手一事，但這件事情始終讓她無法釋懷，不斷提醒自己要和他保持距離，也不欠他任何人情。

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雖然嚴格意義來說，高浚並沒有主動出軌，但面對女人的投懷送抱，他不主動也不拒絕的行為，同樣傷了丘皓兒的心，正如他所說，他們分手都是他活該。有的網友看了這一集後，也忍不住吐槽「就算是林峯也洗不白」，認為當時如果不是剛好丘皓兒給他打電話，估計就會徹底坐實他出軌的事實，紛紛大贊：「這巴掌打得太對了！」

——如果你的另一半也做出這樣的事情，你又是否會原諒他呢？

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