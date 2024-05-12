自細鍾意睇港產片苦練廣東話　台星遊港因茶餐廳老闆一句話感沮喪

台灣新生代演員牧森是林依晨同門師弟，近期趁著拍戲空檔，前往香港旅遊充電。他從小愛看港產片，包含《古惑仔》、《無間道》等，對於香港的建築及街道氛圍特別嚮往，這次他順道安排維多利亞港、《古惑仔》的九龍城、電影《智齒》戲裡出現的巷弄等場景踩點，完成自己小小心願。



透過旅行獲得滿滿能量，牧森喜歡觀察不同文化的人事物，因港片而對香港的人文有獨特情懷，特別喜歡學廣東話，笑說：「在大學時，我有一個很好的香港同學，常常拜託他教我說粵語，纏到他覺得我很煩。」，而這次到香港，他也把握機會，定下每天都要與當地人對話的目標，不論是便利商店、路邊書攤及餐廳老闆都不放過，路邊攤即使有標價，也會以粵語問「你好，這個多少錢」，到茶餐廳點「三寶飯」，老闆因聽不懂他的發音，「叫我去旁邊練好再來。」，雖有些沮喪，但能體驗當地真實面貌，還是覺得非常開心。

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牧森到香港旅遊期間，還會在每晚就寢前，先到街頭走一走，放空1小時，享受身處異地氛圍，「順便再練練廣東話」，香港著名美食也沒錯過，「他們上菜速度超快，剛點完餐，去個廁所，回到座位菜就來了。」先前為戲飲食控制將近五個月的他，也興奮表示，終於可以解禁吃東西了，大讚香港美食真的非常好吃。5月1日甫過27歲生日的牧森，受邀出席GUCCI派對活動，穿上當季款服飾，帥氣外型獲得粉絲狂讚。並立願未來能接演武打、動作、警匪等類型戲劇，向偶像看齊。

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