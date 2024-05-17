「國際巨星」遊港被認出 市民叫不出名字 拍檔被誤認成蔡康永
撰文：聯合新聞網
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東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》日前帶著班底們一起飛往香港錄製外景，除了親訪香港著名景點外，也品嘗道地港式料理，當然也少不了特別嘉賓一起旅遊！這次節目特別邀請到劉俊謙，要帶著小S漫遊香港，這讓小S興奮表示：「跟你一起在香港街頭是我沒想過的事情，那你可以冒充我男友嗎？可以勾手、牽手嗎？」沒想到劉俊謙竟霸氣回應：「不用冒充啊，就真的啊！」。
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實際上，劉俊謙私下已有一位穩定交往中的女友蔡思韵，兩人在合作《幻愛》時結緣；不過「撩妹」技術高超的他，還對小S說出：「妳在香港的期間，我沒有女朋友」聽得小S心花怒放，不過一旁的派翠克似乎聽不下去笑虧：「怎麼聽起來渣渣的？」立刻就被小S巴掌伺候怒斥：「亂講！」超逗趣互動笑翻全場。
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而小S和派翠克對這趟香港行都感到相當興奮，除了期待能在旅程中體驗到香港的人文風情外，能夠跟香港粉絲面對面互動，也是旅行中重要的一環。其中，當大家來到「廟街」熱情的店家和民眾看到「不熙娣」團隊也相當興奮，但其中一攤牛雜店家老闆竟對著小S說：「我認識你，但是我忘記你的名字！」讓小S失落哭喊：「我不想吃了！」，不過老闆下一秒又笑說：「小S看起來只有20來歲！」瞬間把國際巨星哄好，一行人到下個攤位品嘗美食時，立刻就被老闆認出：「你是小S，誰不認識？」反觀派翠克被誤認成「肩膀有鳥的蔡康永」笑翻眾人。
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