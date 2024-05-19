家族榮耀之繼承者｜網民發現疑似穿崩位　上一秒喺香港下秒喺大馬

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良等人主演的豪門家族鬥爭劇《家族榮耀之繼承者》已經正式播出！由於劇組在去年來到馬來西亞取景，拍攝時間長達兩個多月，因此許多大馬網民都非常期待該劇播出。然而在開播之後，網民在劇中發現多位大馬藝人、網紅驚喜客串，還在劇中多次看到馬來西亞標誌性的建築物。



多位大馬藝人驚喜客串

自從《家族榮耀之繼承者》開播以來，多次成為大馬網路上的熱門話題。網民看到多位大馬藝人、網紅，像是 Jestinna、Eric賴宏恩、Joey梁祖儀等人，在劇中驚喜現身。而且林峯在劇中的劈腿物件，更是來自大馬的「美姐 」Sandra林雪卉！兩人在劇裡的激吻畫面，更是讓網民們看了都好害羞。

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劇裡出現馬來西亞標誌性的建築物

不僅如此，網民還在劇中發現了大馬的標誌性建築物，例如 Sunway、KlCC 等等！由於劇組在馬來西亞及香港兩地取景拍攝，所以出現了切換剪接的畫面。眼利網民發現，有些鏡頭上一秒還在香港，下一秒就來到了馬來西亞。雖然劇情整體順暢，但大馬網民看到有些標誌性的建築物，還是忍不住會「出戲」 。

網民發現疑似「穿崩鏡頭」

根據大馬網民在小紅書上分享的電視劇截圖，劇中「丘氏集團」的辦公樓實際上位於吉隆坡的Menara Khuan Choo。網民提到，辦公樓旁邊的行人天橋就可以直接通往雙峰塔，因此在劇中辦公室的背景中可以看到大馬壯觀的雙峰塔。此外，網民還發現一些鏡頭「穿崩」了，例如林峯原本在香港打官司，但下一秒卻出現在吉隆坡辦理其他事務；還有爺爺進了香港的醫院，但醫院背景卻出現了馬來西亞的Sunway大樓。對此，有網民笑稱爺爺從香港坐車來到了吉隆坡。

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不得不說，這位大馬網民也看得太仔細了吧！

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