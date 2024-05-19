家族榮耀之繼承者｜大馬美女網紅有份客串　IG 80萬粉絲人氣超勁

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良等人主演的豪門家族鬥爭劇《家族榮耀之繼承者》已於日前正式播出！由於劇組在去年來到馬來西亞取景，拍攝時間長達兩個多月，因此不少大馬網友一直都在期待該劇播出。讓觀眾意外的是，在第三集中，有網友驚喜發現大馬網紅Jestinna Kuan的身影出現在劇中，紛紛透過IG私信詢問她是否參與了拍攝。對此，Jestinna也作出回應，引起了網友們的熱烈關注~



劇集《家族榮耀之繼承者》是佘詩曼以及林峯繼2014年播出的電視劇《使徒行者》後，相隔9年再度合作！故事講述豪門丘氏集團的掌權人突然病重，長孫女丘皓兒（佘詩曼飾）臨危受命接管公司，從而引發丘氏家族和集團內部的鬥爭故事。

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在第三集中，丘皓兒&高浚（林峯飾）相約在餐廳，隔壁桌的情侶也讓他們回憶起過往。實際上兩人都是彼此的初戀情人，但因高浚與暗戀物件曖昧不清，最終導致分手收場。在接下來的劇情也回憶起，高浚當時在酒吧與多名女子喝酒，還因為玩遊戲輸了被逼和其它女子接吻，結果被丘皓兒當場抓包！在酒吧的畫面中，Jestinna驚喜客串，飾演劈腿對象的其中一位好朋友~

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雖然只是出現短短幾秒，但觀眾一眼就能認出是大馬網紅Jestinna呀！這一幕播出後引起熱議，有許多網友紛紛到Jestinna的IG私信詢問，而她也在Story上發文，承認了這個驚喜消息：「突然好多人私信我，怕看錯人不要懷疑，是我。」並分享了自己在劇中出現的畫面！

有網友驚喜發現大馬網紅Jestinna Kuan的身影出現在劇中。（《家族榮耀之繼承者》劇照）

就在剛剛，Jestinna在IG上發佈了與林峯、佘詩曼的合照，以及在劇組中拍下的照片，她發文感激有幸參與這次的拍攝：「一直以來對演戲這部份都有蠻大的好感和熱忱，所以對我來說是一個很寶貴的拍攝經驗，希望以後還有機會拍戲啦！」她感慨地表示，從小非常熱愛看TVB電視劇的她，沒想到有一天這些螢幕裡熟悉的演員竟然在她的面前走來走去，感覺太不真實了。

大馬網紅Jestinna IG粉絲數達80萬，人氣超勁。（截圖）

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