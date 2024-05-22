41歲中佬男神疑冇著底褲不慎露械　經理人檢查出事片段後緊急回應

台灣藝人楊祐寧近日參加陸綜節目時，被網友發現走光，私密處疑似從短褲褲檔蹦出的畫面引發討論，針對這起事件，楊祐寧經理人緊急做出回應。



楊祐寧最近上陸綜節目《花兒與少年》至各地旅遊，他在節目中與秦嵐、江疏影、古力娜扎等人一同坐在泳池畔聊天，但有眼利網友卻發現，當楊祐寧坐著移動屁股時，一塊不明物體竟然從他短褲的褲檔旁邊探出頭來。

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這段影片在網上掀起討論，不少網友紛紛留言：「這什麼情況？我可不想花少停播」、「是沒注意沒剪掉，還是為了博噱頭留著啊，而且他裡面不穿内褲嗎？好炸裂」；雖然有不少人認為他走光，但也有網友覺得，這是光線與角度問題，才會令大家誤會。

針對這件事，楊祐寧昨晚緊急回應：「大家冷靜，他很安全！謝謝粉絲們關心。」強調並未看到不該看的東西。

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