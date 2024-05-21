慶餘年第二季｜全新角色逐個數 好評如潮獲網民封為「年度劇王」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
年度最強古裝傳奇劇《慶餘年第二季》於上週開播後立即引爆話題，不僅在騰訊平台熱度值飆破33000創下戲劇新高紀錄外，自開播以來更有大量粉絲每日苦等更新，被網友稱為今年的「劇王」。
《慶餘年第二季》結合奇幻、喜劇、及動作等眾多元素，男主角「范閒」（張若昀 飾）在歷經假死事件後回到京都，沒想到一直想置他於死地的二皇子李承澤（劉端端 飾）依舊不願放過他，雙方你來我往頻頻鬥智，此外，新加入的角色包括南慶皇后（俞飛鴻 飾）、北齊大公主（毛曉彤 飾）、以及由可愛童星珞安飾演的王啟年女兒「霸霸」，也同樣吸引極多粉絲討論。
【圖輯】點圖放大看更多《慶餘年第二季》全新劇照👇👇👇
+28
目前已登場的許多全新角色，包括壯碩嚴肅的大皇子（付辛博 飾）、天真單純的三皇子（郭子凡 飾）、還有氣場強大的南慶皇后皆相繼現身，將為慶國的政局再添變數。而由「三十而已」女星毛曉彤飾演容貌傾城卻古靈精怪的「北齊大公主」，才剛出面就為范閒解決政治難題，之後會以怎樣的身分出場也引人好奇。因一連串跳舞影片分享而走紅網路的童星「珞安」，也在劇中飾演王啟年的女兒「霸霸」，她近期也在社群平台分享拍攝最新花絮，私下與劇中演員一同跳舞的可愛模樣萌翻全網路。
《慶餘年第二季》改編自「閱文集團旗下起點讀書作家」貓膩的同名暢銷小說，由「慶餘年第一季」編劇王倦、導演孫皓回歸打造，並攜手「如懿傳」造型指導陳同勛、「繡春刀Ⅱ：修羅戰場」美術指導趙宇、「玫瑰之戰」攝影指導林澤君共同製作新一季故事。
【相關圖輯】點圖放大看《慶餘年2》懶人包👇👇👇
+10
慶餘年2今啟播 3大名場面能否超越上季「醉酒吟詩」經典片段？《慶餘年2》即將開播！回顧2019年7部爆紅陸劇：東宮、陳情令…《慶餘年2》公開另一全新預告 張若昀陳道明到底是敵是友？慶餘年2｜李沁8個經典角色：做林婉兒曬演技、楚喬傳元淳最經典慶餘年2｜最新預告曝光 張若昀李沁「飯碗CP」大婚備受期待慶餘年2｜耽改劇被禁「一類陸劇」成內地熱潮《琅琊榜》創先河
延伸閱讀：
Toyz最後道別禮！ 拾汣茶屋請全台「免費喝飲料」 領取期限曝
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】