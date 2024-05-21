曾目擊NONO陳宣裕強行熊抱女子　許聖梅質疑「是否精蟲衝腦」

藝人NONO陳宣裕遭多名女子控告性侵，日前檢方依強制性交等罪起訴。而台灣資深媒體人許聖梅則在節目上透露曾目睹NONO對女生熊抱、糾纏，懷疑對方是否「精蟲衝腦」。



許聖梅日前在網路節目《危機女王》表示，以前某次意外巧遇NONO開的白色休旅車，便決定跟拍看看，只見當時單身的NONO開車送一位女生回家，女方下車突然被NONO熊抱，嚇到隨即拉開對方，但後來NONO又再次熊抱女方。

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事實上，NONO遭控性侵，17日士林地檢署偵結，起訴書指出，檢方認為NONO不知自重，為逞私欲性侵多名被害人品行低劣，對眾多被害人身心危害至鉅，且犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情狀，請法院審酌就其各個犯行，均從重量刑以嚴懲惡行。

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而根據「ETtoday」報導，對於NONO的近況，經紀人回應他目前多半待在家裡，演藝工作停擺，業外收入也沒有，吃老本過活，只能用「慘」字形容，家計可說靠老婆朱海君獨撐。

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