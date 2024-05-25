淚之女王｜金秀賢金智媛「全新婚紗照」曝光　網民跪求原地結婚

韓劇《淚之女王》播映後就一直是全網熱議的話題之作，男女主角金秀賢、金智媛的超浪漫「雙金 CP」更是被公認為戲裡戲外都充滿粉紅泡泡的超浪漫配對。最近《淚之女王》推出原聲帶專輯，專輯裡的寫真集更是附贈了一張金秀賢、金智媛的超浪漫婚紗照，讓網友紛紛直呼：「兩位請結婚！」



超浪漫婚紗照看了都幸福

這次附贈在原聲帶專輯裡的寫真婚紗照是之前從未曝光過的照片，因而登上了韓網 theqoo 的熱搜，底下網友們紛紛留言：「反正劇中都拍過婚紗了，不如現實也拍一拍吧」、「我可以不結婚，但雙金 CP 不能不結婚」、「這為什麼不公開！應該要大家一起看啊！」，從相關留言都可以看出金秀賢、金智媛真的是戲裡戲外都讓粉絲看得滿是粉紅泡泡。

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複習正規劇中婚紗照

這時就應該來複習一下《淚之女王》第一集就出現的世紀婚禮照啦。這場世紀婚禮的場景設計其實是金牌編劇朴智恩的小巧思，從禮服挑選到場景編排都是致敬韓國戲劇圈世紀婚禮《愛的迫降》孫藝珍、玄彬從戲裡愛到戲外結婚的婚禮場景。且根據兩位主演的說法，在拍攝婚禮場景時兩人是前只見過兩到三次面，對彼此都還相當生疏，能夠馬上營造出這麼浪漫的氛圍，真的是相當令人敬佩。

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