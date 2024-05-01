淚之女王金秀賢金智媛戲假情真？私下甜蜜照瘋傳　網民：原地結婚

超人氣韓劇《淚之女王》28日終於迎來大結局，以24.9％高收視率畫下完美句點，成功超越玄彬、孫藝真的定情作《愛的迫降》21.6%，成為tvN頻道史上收視率冠軍。不少影迷深陷於劇情中無法自拔，更有人許願劇中的「雙金CP」在現實中也能在一起。飾演金秀賢姊姊的模特兒張允柱，29號po出一系列劇組慶功宴花絮照，只見金秀賢大手握著金智媛的小手切蛋糕，網路上就引起一陣尖叫，紛紛喊：「請原地結婚」。



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在劇中飾演金秀賢姐姐的龍頭里美髮院老闆娘張允柱，在IG發文寫下：「今天竟然是最後一次……漂亮又善良的智媛，弟媳下次來我們美容院吧，我幫妳捲頭髮」，並放上與金智媛的貼臉合照，展現好感情。此外她也分別上傳了與金秀賢、郭東延的搞笑互動照，堪稱超完美售後服務。

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此外，她為了感謝大家對《淚之女王》的愛，PO出影片，回憶拍攝片段，其中一幕更出現金秀賢牽著金智媛的手在慶功宴上，一起切蛋糕的畫面。網友看到私下兩人甜蜜撒糖的模樣，紛紛嗨翻留言，感謝姊姊發出了「高光片段」，紛紛入戲敲碗，希望金秀賢、金智媛能原地結婚終成眷屬。

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《淚之女王》全集已在Netflix上架，最終的大結局也讓收視率飆出新高度，韓網對於迎來大結局的反應更是五味雜陳。不少網友直喊金秀賢和金智媛的CP感實在太強，「拜託原地結婚」、「收視率都超越玄彬了，可以學一下去結婚嗎」、「希望趕快宣布好消息」、「一定要幸福」。但也有觀眾讚嘆男主角衰到爆「白賢祐不去祭改一下嗎」、「八字有夠輕」，有網友則因結局的瘋狂反轉直喊「傻眼了」甚至飆髒話。

金秀賢手牽金智媛一起切蛋糕。（IG圖片）

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