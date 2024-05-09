金秀賢《淚之女王》收視破紀錄卻未能奪「百想視帝」原因疑曝光

金秀賢主演《淚之女王》收視率大破紀錄，更以24.9％打敗《愛的迫降》成為tvN頻道開台17年以來的收視率冠軍，但卻在百想藝術大賞入圍極少獎項，金秀賢雖然一向被誇讚演技優秀，卻也未拿下視帝，粉絲雖然遺憾，不過他即將展開亞洲巡迴見面會，屆時將與粉絲互動，然則金秀賢未能得獎的原因，也有網友疑似發現了。



實際上，先前百想藝術大賞公布入圍名單時，評審提到金秀賢，就提到故事較為「陳腔濫調」，是因為金秀賢、金智媛的演技才撐住全場，主辦單位更坦言這部劇之所以會如此受歡迎，都是因為金秀賢「有趣地把白賢佑這個角色的細膩、瀟灑、厭煩混合在一起，讓人又哭又笑」。

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不過金秀賢獲得人氣獎已經很開心，更在獲獎時表示「能遇到這樣好的作品，然後拿到這樣珍貴的獎，我真的非常開心，將來我會成為一名能給大家帶來幸福，然後自己也能變得幸福的演員，謝謝大家」，在後台還與湯唯等藝人合照，心情仍很不錯。

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