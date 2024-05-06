淚之女王｜朴成焄4大秘聞《黑暗榮耀》後被叫全宰寯、真身是狗奴

近期完結的《淚之女王》在最終回衝出了24.8％的超高收視率紀錄，超越了當年《愛的迫降》的21.7％，還登上了tvN史上收視率冠軍。在《黑暗榮耀》給人深刻印象的朴成焄再度飾演反派，這次靠著《淚之女王》再度攀上高峰。



今年39歲的朴成焄，2008年從電影《霜花店：朕的男人》出道，之後陸續演過《嫉妒的化身》等劇，直到在2022年演出《黑暗榮耀》的「全宰寯」才真的讓他爆紅。在劇中反派角色讓人印象超深刻，直到現在還是有許多人都叫他「全宰寯」。而他近日再靠著《淚之女王》受到關注，還出演了劉在錫主持的韓綜《劉QUIZ》，他在節目中透露，「電視劇很受歡迎，但我個人卻被很多人討厭」，更表示在餐廳吃飯時，還因此被阿姨打了後背，說「你就放過他們兩個（金秀賢、金智媛）吧！」

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接著劉在錫問他關於家境很富裕的傳聞時，他澄清表示，「高中時家裡變窮了，連買漢堡的錢都沒有」。更提到他在像《寄生上流》中的半地下室生活將近7年，《劉QUIZ》完整內容預計於5月1日播出。

而因為《黑暗榮耀》、《淚之女王》而爆紅的朴成焄，也將接著出演Netflix《魷魚遊戲》第二季，不過目前他所飾演的角色還未公開，讓許多粉絲相當期待，會再度飾演反派，還是會一改以往加入正義的陣營？

朴成焄小故事1：超專情，愛情長跑6年

《淚之女王》劇中朴成焄細膩而帥氣的演技，因此備受討論，當他得知無法得到金智媛的心後，逐漸失去理智，甚至不擇手段逼對方和自己結婚。而他在《黑暗榮耀》中的角色「全宰寯」，其實也一直深愛著「朴涎鎮」，為她幹盡壞事。

現實生活中，朴成焄也相當專情，出道以來唯一公開的戀情，是大他兩歲的演員柳賢慶。兩人因為舞台劇認識，2017年公開戀情，愛情長跑六年的他們，身上甚至有代表彼此的情侶刺青。可惜的是，柳賢慶與朴成焄在2022年宣布分手。

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朴成焄小故事2：擅長模仿聲線

朴成焄曾經在2009年時，參加KBS的聲優招募，還進到最終一輪的選拔。而他在韓綜《認識的哥哥》節目中，表示自己擅長模仿聲線，影帝宋康昊的聲線是他最為拿手的。朴成焄也現場表演一段，超像的模仿也讓現場所有人都嚇一跳。

朴成焄小故事3：《黑暗榮耀》爆紅，大家都叫他「全宰寯」

因為演出《黑暗榮耀》爆紅，而身邊的朋友也都受到該劇的影響，紛紛改叫他為「全宰寯」。朴成焄表示，雖然《黑暗榮耀》讓他知名度大開，但大家卻都不知道他的真名，只會叫他「全宰寯」，讓他哭笑不得。而在拍攝《淚之女王》期間，有一次朴成焄擋住鏡頭，化妝師請他挪動位置，也不禁脫口喊：「宰寯！過來一下！」。

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不過現實生活中，朴成焄的個性其實很溫和，他曾表示揣摩全宰寯的角色，花了非常多的時間，對他來說是一個非常具有挑戰性的角色。但是朴成焄也曾經透露，因為個性較膽小，所以演出反派反而對他來說很過癮，可以抒發情緒。

朴成焄小故事4：私底下也是愛狗人士

朴成焄在演出《黑暗榮耀》後，曾透露自己真實的個性和「全宰寯」相差甚遠，只有愛狗這一點一致。本身就是愛狗人士的他，飼養著一隻嬌小可愛的迷你杜賓犬Box，甚至連IG帳號都設為「boxabum」，可見他對狗狗的真愛，朴成焄也常常在IG上曬出愛犬Box。

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