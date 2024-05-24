傳BIGBANG勝利香港定居買豪宅開夜店　向佐怒罵：麻煩你立刻滾開

南韓團體BIGBANG前成員勝利在去年2月刑滿釋放後到處玩樂，外傳他將到香港買豪宅開夜店。對此，香港影視大亨向華強的兒子向佐憤怒發聲了。



勝利2019年爆發夜店「Burning Sun」醜聞，因提供性招待、海外賭博等9項罪名入獄，該案在2021年8月宣判，勝利被判入獄3年，一審判決後勝利提出上訴，法官決定將刑期縮短至1年半，二審後勝利和檢方再提上訴，但遭法官駁回，最終維持二審判決。

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近日傳出勝利去年（2023年）2月刑滿釋放後到處玩樂，外傳他將到香港開夜店。對此，香港影視大亨向華強的兒子向佐在微博怒發文表示，「有傳說你來中國香港定居就算了，你還想把你在你自己國家不良的風氣帶來香港⋯⋯麻煩你立刻滾開！開夜店，而且在夜店裏帶來非常不良的風氣的話、絕對不可以原諒、再有一個更致命的點、引起港獨的支持、這是忍無可忍！滾」。

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