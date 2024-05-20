40歲娛圈豪門闊太開美顏突變「蛇精」一閂濾鏡天然靚樣震撼網民

40歲混血美女郭碧婷在電影《小時代》飾演文藝校花「南湘」，紅遍兩岸三地，擄獲香港電影大亨向華強之子向佐，嫁入豪門當闊太太，郭碧婷的高顏值究竟有多美？近日她在直播中關掉濾鏡，被發現天然的美貌無須修圖，不開濾鏡比開著還要好看。



郭碧婷參加大陸選秀比賽《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》），組團表演《延禧攻略》的主題曲《雪落下的聲音》，渾然天成的古典美超級吸睛，私底下她也和一起參加節目的姐姐們開直播互動。

有一次在尚雯婕的直播中，郭碧婷不太熟悉操作，一上線就套著濾鏡露臉，讓她驚呼出聲：「這什麼？美顏成這樣。」

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原本五官就很立體的郭碧婷，套上美顏濾鏡，眼睛變得像銅鈴一般大，削尖過的下巴撞臉「蛇精男」，她嚇得趕緊關掉：「我把美顏弄小一點。」網友看了前後差別，紛紛留言「明星和網紅的本質區別」、「美顏只會對她起反作用」、「不是純天然美女向太能看得上嗎」、「美得毫不費力」。

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