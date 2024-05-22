56歲樂壇大家姐拍綜藝被向佐撞跌　旁人只顧拍照　網民痛批沒人性

大陸樂壇前輩那英最近不僅參加《歌手2024》，她還是綜藝節目《萌探2024》的常駐嘉賓，但昨（21）卻流出一段錄製現場的畫面，56歲的那英重摔在地，然而眾人第一時間不是上前關心，竟還有人拿著相機對著那英拍照，引起網友狂批節目組「沒人性」。



在流出的影片中，那英穿著制服短裙走動，正要起跑時疑似遭向佐從後方撲倒，2人重摔在地，而向佐隨後架住那英，其他嘉賓則靠近並拿著相機蹲在那英前方對著她拍，還說「給妳拍張好看的、美的」，周圍工作人員則是扛著機器繼續錄製。還有一影片則是向佐架著那英腋下將她撐起來，隨後那英確認身體無礙後，繼續錄影。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

網友猜測是節目遊戲環節必須拍攝藝人正面照，摔倒可能是突發意外，但對於意外後節目組的應對方式感到相當不滿，認為藝人安全才是最重要的，直批「人都摔倒了還在拍」、「那英都快57歲了」、「節目組有考慮藝人年紀嗎」，還有人批向佐「真的過分」，不過也有網友指出影片放慢可以看到向佐其實有用自己的身體墊在底下。

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而那英摔到引起爭議後，眾人今直播時她也解釋當時情況，「昨天我們拍那個躺下來的時候，他那個...必需要把我的臉掰起來，然後他的隊員要把我的臉拍完了，算是成功完成任務」，也直呼：「沒事」。那英還一一提到其他人也被撞、腳扭了，一旁向佐則稱「昨天很多人受傷」。

網友看到那英回應，仍表示擔心藝人安危，向節目組喊話「注意安全是最基本的吧」。

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