向佐母親節曬P圖「照片疑似P過頭」網民恥笑郭碧婷由仙女變外星人

香港影視大亨向華強39歲長子向佐，2020年娶了台灣女星郭碧婷，兩人婚後育有一對兒女，12號為一年一度母親節，他昨（13）日PO出全家人過節照片，沒想到留言區卻歪樓，紛紛吐槽「只顧自己帥！」



12號迎來偉大媽媽們的節日─母親節，各個家庭都忙著慶祝，感謝母親無悔的付出，向佐一家也不例外，他昨日在微博曬出3張照片，只見桌子中間擺著粉色蛋糕，後方還擺有花束，夫妻倆一人抱著一個小孩，郭碧婷嘟嘴將蠟燭吹滅，一家四口看起來非常溫馨，另外媽媽陳嵐也一同歡度，他於貼文寫下「兩位偉大的媽媽辛苦了！母親節快樂！」

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然而，如此和諧的畫面曝光，卻有網友發現向佐疑似把照片修過頭，甚至只顧自己的狀態，老婆郭碧婷的比例似乎不太對「你有沒有考慮老婆的想法」、「只給你自己美顏，第三張有沒有考慮過你老婆」、「你給仙女都美顏成外星人了」、「給我笑死！向佐真的只顧自己帥」、「大哥，你美顏開過分了吧！郭碧婷哪長這樣？」、「你怎麼回事啊大哥，郭碧婷長這樣嗎？拍得一塌糊塗」、「你要不要看看我們姐姐臉成什麼樣子了」、「又在發我女神的醜照只管自己帥。」

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此外，也有網友們祝福向佐一家人「美好幸福的一家，全天下母親都節日快樂，健健康康、平平安安」、「挺好的，多愛老婆和孩子，後半輩子必定平安喜樂」、「是不是因為當爸爸了，人都會變得更柔和了，老婆漂亮，你也很帥啦，幸福久久」、「兩個寶寶真的好可愛，碧婷素顏都這麼美啊！向太這張也好美」、「媽媽是超人，單手抱娃。」

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